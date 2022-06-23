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海軍S-70C墜毀
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邱國正探視S-70C傷者 指示務必調查並檢討肇因

2022/6/23 20:38（6/23 20:51 更新）
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海軍S-70C直升機22日重落地，造成4名官兵受傷，國防部長邱國正（右）23日前往探視。（軍聞社提供）中央社記者游凱翔傳真 111年6月23日
海軍S-70C直升機22日重落地，造成4名官兵受傷，國防部長邱國正（右）23日前往探視。（軍聞社提供）中央社記者游凱翔傳真 111年6月23日
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（中央社記者游凱翔台北23日電）海軍S-70C直升機昨天重落地，造成4名官兵受傷。國防部長邱國正今天前往探視，也赴神鷹營區聽取事故調查簡報，除了指示專案小組務必調查清楚事發原因並檢討，也強調平時的訓練存在一定程度風險。

海軍1架S-70C昨天在左營神鷹基地重落地，造成4人受傷。海軍初步研判事故原因指出，依塔台目視、飛行員口述，事故原因疑似尾旋翼失效，但檢視通聯，駕駛並未提及機械故障等問題，仍需進一步調查。

軍事新聞通訊社晚間報導，邱國正下午在海軍司令梅家樹上將、國防部政戰局長簡士偉中將、艦指部指揮官黃佑民中將等人陪同下，抵達國軍高雄總醫院左營分院，探視執行任務受傷的4名海軍反潛直升機組人員，邱國正也要求院方，務必完善投入醫療資源，全力救治傷患，並向家屬表達慰問之意。

邱國正隨後前往神鷹營區聽取事故調查簡報，了解目前掌握的事證及調查、處置概況，並指示專案小組，務必調查清楚事發原因並檢討。

邱國正強調，平時的訓練存在一定程度的風險，國軍未來仍會在安全的前提下持續投入訓練，確保國家安全。（編輯：林興盟）1110623

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