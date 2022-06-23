S-70C重落地釀4傷 邱國正：沒有知情不報問題

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海軍一架S-70C反潛直升機22日下午墜毀，造成4人受傷；23日在左營神鷹基地跑道上的直升機被用帆布蓋住，軍方展開清理作業。中央社記者董俊志攝 111年6月23日

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（中央社記者葉臻桃園23日電）海軍1架S-70C昨天在左營神鷹基地重落地，造成4人受傷。國防部長邱國正今天表示，這起事故沒有知情不報的問題，軍中聯繫管道沒問題，至於有哪邊慢了或是漏掉，也在檢討當中。

海軍反潛航空大隊1架S-70C反潛直升機（機號2303）昨天執行試飛科目操作時，疑似裝備故障，導致直升機在左營神鷹基地跑道重落地，機上正駕駛、副駕駛、機工長及檢驗士受傷，送往國軍高雄總醫院左營分院治療。

邱國正今天下午陪同總統蔡英文視察桃園市全民防衛動員暨災害防救（民安8號）演習，邱國正在演習前接受媒體聯訪。媒體提問，這起直升機事故有媒體報導海軍沒有在第一時間通報，導致國防部在事發1個多小時後才知情等問題。

對此，邱國正表示，整起事故目前仍在調查中，並沒有知情不報的問題，昨天海軍司令梅家樹也有打電話給他告知情況，軍中聯繫管道沒有問題，至於有哪邊慢了或是漏掉，軍方也在檢討當中。

邱國正指出，最起碼梅家樹知道狀況後有向他反映，通報流程有SOP（標準作業程序），這也隱瞞不了，大家都很辛苦，發生這種事情很遺憾，國防部也正在處理當中。（編輯：戴光育）1110623