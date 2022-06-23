女中校擔任退將配偶看護 監院糾正空軍要求重懲

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（中央社記者陳俊華台北23日電）監察院今天表示，國防部空軍司令部指派所屬女性中校軍官，擔任退休將領眷屬的住院看護，還核給公假，嚴重戕害軍人尊嚴與士氣；監察院通過糾正空軍司令部，並認為輕縱失職人員，要求重新研議處分。

監察院發布新聞稿指出，監院今天通過監察委員王幼玲、蔡崇義提案，糾正空軍司令部。

調查報告指出，空軍司令部政治作戰室郭姓女中校軍官，負責「中華民國的空軍」月刊編撰事宜；退役上將林文禮夫人范女士是該刊物的無給職顧問，雙方長期公務往來密切。而後范女士因故受傷住院、回診，政戰主任陳中將曾請郭中校前往探望、陪診，每次都有公假紀錄。

調查發現，民國110年12月，范女士住院手術，又請郭中校軍官幫忙擔任住院看護，郭中校婉拒後，范女士轉而請政戰主任陳中將協助，陳中將稱考量疫情管控無法聘僱合於檢疫資格的看護，因此同意讓郭中校請公假陪病照顧。郭中校在醫院擔任照顧看護陪病3天後，表達無意再擔任，才在安排其他看護工接手後離開。

調查發現，空軍司令部在事件曝光時，仍辯稱指派現役女性中校軍官擔任退休將領眷屬的醫療看護，是空軍獨有的文化與傳承，但軍方應首重紀律與法紀，最忌徇私枉法。

調查報告也說，受指派的女性中校軍官本無意願擔任與軍職無關的任務，卻經長官核以公假「勸說」下，前往醫院擔任醫療看護，是忌憚長官權威不敢不從，卻因而貶抑軍人身分及尊嚴，空軍司令部實有重大違失。

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監委表示，這已違反國軍軍官士官請假規則中，有關核給公假事由的相關規定，且公假事由多數登載為「三總」及「至林老師家」，空軍司令部對公假事由未能覈實審核，甚至在知情的情況下虛偽不實登載，違失事實明確。

監委指出，空軍司令部雖承認確有行政管理瑕疵，違反「國軍軍官士官請假規則」，對主事長官予以申誡一次處分。但空軍司令部違法失職人員事證明確，嚴重傷害軍事機關聲譽，其處分與其違失情節相較似嫌輕縱，應予重新研議。（編輯：郭無患）1110623