海軍直升機墜毀1人傷重 梅家樹：請為官兵祈福

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

海軍反潛航空大隊S-70C反潛直升機（機號：2303）22日執行試飛科目操作時，在高雄左營神鷹基地跑道重落地，4人受傷，其中1人傷重尚未脫險。海軍司令梅家樹（前左）晚間親自到醫院探視，並籲國人為官兵祈福。中央社記者洪學廣攝 111年6月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄22日電）1架海軍S-70C反潛直升機今天下午在左營營區墜毀，4人受傷，醫師表示，其中1人傷重正在加護病房積極搶救，尚未脫離險境；海軍司令梅家樹前往探視，籲國人為官兵祈福。

海軍反潛航空大隊1架S-70C反潛直升機（機號：2303），今天下午執行試飛科目操作時，疑似裝備故障於左營神鷹基地跑道重落地，造成機上正副駕駛、機工長及檢驗士4人受傷，送往國軍高雄總醫院左營分院治療。

梅家樹今天晚間到院探視受傷官兵，他接受媒體訪問表示，請國人為受傷官兵祈福，將組專案小組調查釐清事故原因。

國軍高雄總醫院左營分院急診科主任李彥儒接受媒體聯訪表示，4人中，有1人傷勢較嚴重，全身95%灼傷、合併氣管燒灼傷，是非常嚴重燒燙傷，目前住在加護病房，正在積極搶救中，目前力求其生命徵象穩定，尚未脫離危險。

李彥儒說，另有1人也有約21%灼傷，目前也是住在加護病房。另2人則傷勢較輕，1人左側肋骨骨折，意識清楚，生命徵象穩定，1人有腦震盪現象，合併外傷；2人目前生命徵象穩定，住在病房持續治療觀察中。

據了解，傷勢較嚴重的是機工長劉姓士官長，在事故現場即意識不清；另一名有燒燙傷的是檢驗士郭姓士官長，在事故現場意識仍清楚。

另正駕駛陳姓中校、副駕駛鄭姓上尉生命徵象穩定，但身上均有臉部或手腳有撕裂、穿刺傷及骨折，已接受手術治療。

一名住在營區附近，目擊直升機墜落黑煙的汽車保養廠老闆「魯拉拉」接受中央社記者採訪表示，今天下午原本在廠內工作，但3時57分出去時，便在門口看到從營區飄來濃濃黑煙，且空氣中更散發陣陣燒焦味。

「魯拉拉」說，由於案發時廠內聲音嘈雜，沒聽到直升機落地聲音，但有鄰居表示曾聽到「碰」一聲巨響，隨後街上便開始瀰漫臭味。（編輯：陳仁華）1110622