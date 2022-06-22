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海軍S-70C直升機墜毀 機工長95%燒燙傷意識不清尚未脫險
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海軍S-70C墜毀
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海軍S-70C直升機墜毀 機工長95%燒燙傷尚未脫險

2022/6/22 19:08（6/22 19:30 更新）
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一架海軍S-70C反潛直升機22日下午在高雄左營反潛飛行大隊基地訓練時，在營區意外墜毀，機上正副駕駛、機工長及檢驗士共4人受傷送醫治療。醫院傍晚已有疑似傷者家屬到場探視。中央社記者洪學廣攝 111年6月22日
一架海軍S-70C反潛直升機22日下午在高雄左營反潛飛行大隊基地訓練時，在營區意外墜毀，機上正副駕駛、機工長及檢驗士共4人受傷送醫治療。醫院傍晚已有疑似傷者家屬到場探視。中央社記者洪學廣攝 111年6月22日
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（中央社記者蔡孟妤、洪學廣高雄22日電）一架海軍S-70C反潛直升機今天下午在營區墜毀，4人受傷，3人生命跡象穩定、意識清楚，另機工長傷勢較嚴重，意識不清，2到3度燒燙傷，面積約90到95%，正全力救治中。

國防部海軍司令部下午發布新聞稿表示，海軍反潛航空大隊1架S-70C反潛直升機（機號：2303），今天下午執行試飛科目操作時，疑似裝備故障於左營神鷹基地跑道重落地，造成機上正、副駕駛、機工長及檢驗士等4人受傷，已立即送往國軍高雄總醫院左營分院治療。

海軍司令部晚間發布新聞稿證實，經查飛機機身重損，機上正、副駕駛2人撕裂輕傷，意識清楚；另檢驗士2至3度燒燙傷，燒傷面積約10%，意識清楚，狀況穩定；機工長2到3度燒燙傷，面積約90到95%，正密切觀察診治中。

軍方強調，國防部軍醫局已責派三軍總醫院專業醫師，南下左營分院全力協助醫療，並已成立專案小組，給予受傷官兵最完善照護。

據了解，4名傷者分別為郭姓及劉姓士官長、鄭姓上尉及陳姓中校，其中傷勢較嚴重的劉姓士官長於事故現場意識不清，全身有逾9成2、3度燒燙傷，呼吸道預防性插管治療中。

另郭姓士官長於事故現場意識清楚，但全身也有10至15%的2到3度燒燙傷，也已預防性插管治療。而陳姓中校、鄭姓上尉生命徵象穩定，但身上均有臉部或手腳有撕裂、穿刺傷及骨折，已接受手術縫合治療。

另附近有民宅鐵捲門被飛散的直升機零件砸出20公分大破洞，屋內更找到事故直升機零組件，轄區警方已到場拉起封鎖線採證。（編輯：郭諭儒）1110622

圖為S-70C反潛直升機同型機。（中央社檔案照片）
圖為S-70C反潛直升機同型機。（中央社檔案照片）
海軍S-70C反潛直升機22日下午在高雄營區墜毀，附近有民宅鐵捲門被飛散的直升機零件砸出20公分大破洞，轄區警方已到場拉起封鎖線。（讀者提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年6月22日
海軍S-70C反潛直升機22日下午在高雄營區墜毀，附近有民宅鐵捲門被飛散的直升機零件砸出20公分大破洞，轄區警方已到場拉起封鎖線。（讀者提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年6月22日
民宅鐵捲門被飛散的直升機零件砸出破洞，屋內找到事故直升機零組件。（讀者提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年6月22日
民宅鐵捲門被飛散的直升機零件砸出破洞，屋內找到事故直升機零組件。（讀者提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年6月22日
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