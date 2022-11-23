綠營控動員參加造勢晚會 中市府：里長個人號召

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民進黨籍台中市長候選人蔡其昌（前中）23日下午在黨副秘書長林飛帆（前右）及立委黃國書（前左）、台中市議員江肇國（後左）、黃守達（後右）等陪同下進行車隊掃街，在選戰倒數時刻全力拚選情。（蔡其昌競選總部提供）中央社記者蘇木春傳真 111年11月23日

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（中央社記者蘇木春台中23日電）綠營議員爆料尋求連任的台中市長盧秀燕，動員里長參加造勢，民進黨籍台中市長候選人蔡其昌批評敗壞選風；台中市政府表示，未透過民政系統要求動員，純屬里長個人號召行為。

民進黨台中市議員陳世凱今天在臉書貼文表示，盧秀燕舉辦造勢晚會應該要像蔡其昌一樣，大家歡歡喜喜的出席參加活動，而不是讓基層里長們以這種半施壓、半強迫方式動員，並附上里長動員鄰長帶親友出席盧秀燕選前之夜造勢晚會的報名表截圖。

蔡其昌今天下午在民進黨副秘書長林飛帆，及立委黃國書、市議員江肇國、黃守達陪同下進行車隊掃街。

對於盧秀燕被爆料動員參加造勢，蔡其昌會前接受媒體聯訪時表示，這就叫做行政動員，選舉選到必須使出這種手段，這就是盧秀燕所講的要給下一代好的選風嗎？

蔡其昌說，盧秀燕做這些破壞選風的事情，又去要求別人要端正選風「這就是我們的盧市長」，一路以來蔡其昌的選舉活動被關切、被打壓，後援會成立的成員被行政機關關切，甚至活動都要被政治偵防、運用外包商跟監回報，這些都是台中市選風敗壞最好的事證。

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媒體提問蔡其昌推出「去投票就會贏」競選廣告，是否要加強會逆轉的印象，他表示，一路以來都很有信心，自己4個月來走遍台中每一個角落，演講已將近1000場，市民期待更好的市長，所以「去投票就會贏，就是表示我們的信心」，最後會獲得勝利。

對於綠營指控行政動員，台中市政府透過文字稿表示，市府秉持行政中立，沒有透過民政系統要求或強迫鄰里長動員參加選前造勢活動，里長號召支持者前往參加造勢活動，純屬里長個人號召行為，請勿散佈市府施壓的錯誤訊息，以免觸法。（編輯：郭諭儒）1111123