肯定陳其邁照顧民眾健康 高市醫師公會送「邁邁熊」

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（中央社記者曾以寧高雄24日電）高雄市醫師公會肯定市長陳其邁，以醫師、公衛專家等身分照顧市民健康，防疫成果廣受肯定，且從政以來堅守對社會的責任，贈送他穿著醫師袍、代表「無私奉獻、一本初衷」的「邁邁熊」。

高雄市醫師公會發布新聞稿指出，客製「醫師泰迪熊」是每年醫師節大會頒發給「資深醫師獎」的特別禮物，穿著繡上醫師名字的白色醫師袍，不僅令人愛不釋手，也代表「無私奉獻、一本初衷」，如同資深醫師堅守崗位、數十年如一日的精神，堪為楷模。

高雄市醫師公會理事長朱光興指出，陳其邁棄醫從政，一路走來恪盡職責，豐富政治歷練更是戮力以赴的最佳紀錄，且始終保有年輕而柔軟的心，一步一腳印，堅守對社會、市民的責任，可謂一本初衷，與高雄市醫師公會「醫師泰迪熊」所代表的意義不謀而合。

因此，朱光興代表致贈陳其邁白色醫師袍上繡有「陳其邁醫師」字樣的「邁邁熊」，成為「最萌後盾」；並期許陳其邁持續以「醫者父母心」造福市民，在接下來幾年，與高雄醫界繼續攜手合作，共謀市民健康福祉，帶領高雄迎向更好的未來。

高雄市醫師公會指出，陳其邁以其身為醫師、公衛專家及高雄市大家長的身分，對高雄市民衛生健康的維護不遺餘力，防疫成果尤其廣受市民肯定，日前更獲醫師公會全聯會頒發「防疫特殊貢獻獎」。（編輯：陳仁華）1111124