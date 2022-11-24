藍指中壢運動公園滯洪池造價高 桃市府：規模較大

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（中央社記者陳俊華、葉臻台北24日電）國民黨籍桃園市議員詹江村今天指出，桃園中壢運動公園工程光整地就要22億元，並質疑得標的皇昌公司屢出問題，仍能以限制性招標方式拿到標案；後來又追加滯洪池工程，也要價新台幣11億元。

桃園市政府新建工程處發布新聞稿表示，本案滯洪池工程規模較大，且受疫情影響缺工缺料、物價上漲，招標預算金額皆符合市場行情及經濟效益；為兼顧工程進度及民生需求，分標進行採購，滯洪池並非僅只是挖個洞而已，請議員尊重水利工程專業。

桃園市議員詹江村、舒翠玲以及桃園市長候選人張善政新媒總監練鴻慶上午在國民黨中央舉行「滯洪池標案高達11億元，鄭文燦在想什麼？」記者會。

詹江村說，桃園中壢運動公園的公共工程，光是整地就要價新台幣22億元，由承攬桃園許多公共工程的皇昌公司得標，但皇昌公司卻在民事、刑事上屢屢出問題，可說是惡名昭彰的公司，卻總能在桃園以限制性招標方式，由評審委員通過就順利取得標案。

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詹江村表示，這項工程還追加了一個附加在主標案的滯洪池工程，竟要價11億元，且過半數評委是桃園市府官員，名單都已公開，但桃園市政府新聞處竟還出來闢謠，「根本是造謠」。

新工處指出，招標過程均依採購法及相關規定辦理，完全合法、透明；評選委員共11人，5人為外聘專家、學者，其餘6人也非局處首長，均為工程經驗豐富的機關現職人員，並由機關派兼或聘兼，符合法令規定遴選，是採全國一致的做法。（編輯：郭無患）1111124