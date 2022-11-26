雲林遭投訴不主動給公投票 縣選委會令主動發放

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九合一大選併首次修憲複決26日投開票，將選出1萬1023名地方公職人員，及決定國民年滿18歲是否擁有選舉、罷免等公民權。圖為民眾將公投選票投入票匭。中央社記者張新偉攝 111年11月26日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣26日電）今天是九合一選舉投票日，民進黨雲林縣黨部指出，接獲選民指稱監務人員不主動給公投票。雲林縣選委會對此表示，接獲相關投訴後，已通令縣內617個投票所選務人員主動發放。

民進黨雲林縣黨部指出，縣黨部早上起接獲許多陳情電話，指稱投票所選務人員竟然詢問民眾要不要公投票後，才會發給投公投票；甚至要民眾主動索取公投票，才會發給公投票。縣黨部獲報後，立即向雲林縣選舉委員會提出抗議。

雲林縣選委會表示，因部分縣市選民反映公投票發放有爭議，所以中選會在中午開會決議全國一致性主動發給，不再詢問，除非當事人表態不領取公投票，就不會發。縣選委會因此已通令縣內617個投票所選務人員主動發放公投票。（編輯：戴光育）1111126