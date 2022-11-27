民進黨再次面臨無聲大海嘯 蔡其昌：重新傾聽民意

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立法院副院長蔡其昌（前左）接受黨內徵召，挑戰台中市長失敗，27日展開車隊掃街謝票，從他的故鄉清水出發，感謝所有參與選舉的市民。（蔡其昌競選總部提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年11月27日

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（中央社記者趙麗妍台中27日電）民進黨台中市長候選人蔡其昌敗選，他今天表示，民進黨再次面臨無聲大海嘯，從府、院、黨到民進黨每個成員，都應重新傾聽民意、發現問題，加以改進，他會把失敗當養分，重新檢討出發。

立法院副院長蔡其昌接受黨內徵召，挑戰台中市長失敗，他今天展開車隊掃街謝票，從他的故鄉清水出發，接受媒體聯訪時表示，選舉活動都應有頭有尾，不管輸贏，感謝所有參與選舉的市民，用車隊向市民表達謝意，作為一個政治工作者每天都在謝票，繼續努力就是回報選民最好方法。

媒體問，他的立委選區得票數未贏過連任成功的台中市長盧秀燕，蔡其昌說，選舉輸贏都平常心看待，無論哪一區的選舉結果，都是給政治人物反省、檢討的機會。「對我的人生來講，失敗就是養份」，他對失敗很有感覺，面對失敗是檢討自己、反省再出發的時機，讓自己沉澱，這是好事。

他說，民主國家選舉幾年就一次，選民變化也很快，沒有一個地方是誰的地盤，但每一次選舉都是給政黨、政治人物最好反省自己的機會。

民進黨在九合一選舉大敗，蔡其昌說，民進黨再次面臨無聲大海嘯，政治海嘯一定有原因，從府、院、黨到民進黨每個成員，都可利用這個機會，重新傾聽民意、發現問題、加以改進，機會永遠在，只要肯傾聽、反省、改進、檢討。（編輯：陳仁華）1111127