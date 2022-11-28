陳菊感謝CEDAW國際審查委員 奠定在地審查模式

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人權會主委陳菊（右1）及人權會委員紀惠容（右2）、高涌誠（中）、田秋堇（左2）、蘇麗瓊（左1）等人，28日應邀出席行政院舉辦「消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）」第4次國家報告國際審查會議。（人權會提供）中央社記者陳俊華傳真 111年11月28日

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（中央社記者陳俊華台北28日電）人權會主委陳菊今天出席CEDAW第4次國家報告國際審查會議開幕式時表示，感謝多次來台的國際審查委員，讓台灣開啟在地國際審查模式的順利運作，並提供無私的建言，貢獻極大。

國家人權委員會透過新聞稿表示，陳菊及人權會委員紀惠容、高涌誠、田秋堇、蘇麗瓊等人，今天應邀出席行政院舉辦「消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）」第4次國家報告國際審查會議。

陳菊致詞時說，感謝多次來台的國際審查委員，讓台灣開啟在地國際審查模式的順利運作，特別是申蕙秀（Heisoo Shin）主席連續4次來台，堅持人權價值，不畏國際上的打壓，並提供無私的建言，對台灣婦女權益與性別平等的進展，貢獻極大。

陳菊表示，感謝婦運團體在解除戒嚴後，特別是1990年代推動一系列的修法運動，致力扭轉傳統兩性不平等的婚姻家庭制度，進而催生多部性別暴力防治法律的制定及修正，其中包括她在勞委會主委任內，共同努力完成的「兩性工作平等法」，用法律禁止長期以來的職場性別歧視。

陳菊說，台灣在2016年選出第一位女總統、2020年國會女性議員的占比達到41.59%，都是婦女權益發展的重要里程碑。

至於多元性別權益保障，陳菊指出，2015年她在高雄市長任內，率先推動「同性伴侶註記制度」，其他縣市也陸續跟進，更重要的是2019年立法院通過同婚專法，讓台灣成為亞洲第一、也是亞洲唯一立法保障同性婚姻的國家。

紀惠容簡報時表示，政府在性別暴力、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的衝擊及復甦計畫、薪資改善資料等議題，在交織性的性別統計與分析方面，仍有改善空間的問題；高涌誠則提到，期待立法院針對數位性別暴力防治問題，加速立法作業；建議司法院改善司法官訓練與養成環境，提升司法人員的性平意識。

國際審查委員對人權會提出詢問，包括委員如何產生、如何維持性別平等與多元；除了應邀參與憲法法庭，能否主動參與；是否已開始申請加入亞太地區國家人權機構論壇（APF）。

高涌誠表示，委員由總統提名、國會審議通過任命，都符合巴黎原則的獨立、專業、多元等相關要求；憲法法庭可主動參與，但是否參與辯論，需與司法院協商；人權會與APF積極交流中，已進行高階對話，也已表達加入的意願，但還在溝通中。（編輯：林興盟）1111128