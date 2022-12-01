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政院提修法 大型柴油車「舊換新」貨物稅減徵至115年

2022/12/1 11:07
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（中央社記者賴于榛台北1日電）為加速報廢老舊大型柴油車，改善空氣品質，提升車主汰換意願，行政院會今天通過「貨物稅條例」第12條之6修正草案，大型柴油車汰舊換新減徵貨物稅擬延長4年，實施至民國115年底；草案將送立法院審議。

財政部在行政院會後透過新聞稿指出，106年8月18日起至111年12月31日止，報廢一期至三期的各種大型柴油車，並購買新大型車且完成新領牌照登記者，每輛最高減徵貨物稅新台幣40萬元；截至今年10月底止，適用車輛3萬9475輛，減徵稅額100.02億元。

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不過，財政部說，經行政院環境保護署估計，計算至今年底止，仍有約7萬8000輛一期至三期的老舊大型柴油車未汰換，為持續鼓勵汰舊換新，因此提出貨物稅條例第12條之6修正草案，延長購買新大型車減徵貨物稅措施4年至115年12月31日止。

財政部說，此措施可加速去化老舊大型柴油車，有助2050年淨零排放目標的達成，將依行政院長蘇貞昌指示，積極與立法院朝野各黨團溝通，盼早日完成修法。（編輯：謝佳珍）1111201

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