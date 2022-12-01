蘇貞昌接見英國下議院外委會訪團 盼精進雙邊合作

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（中央社記者賴于榛台北1日電）行政院長蘇貞昌今天接見英國國會下議院外交委員會官方訪問團，期盼訪團可藉此行驗證並檢視英國的印太政策，並盼雙邊持續精進合作，促進世界和平穩定與經濟發展。

英國國會下議院外交委員會官方訪問團11月29日至12月3日訪問台灣，成員包括執政保守黨的外委會主席克恩斯（Alicia Kearns，另譯，柯恩詩）、史密斯（Royston Smith），工黨的伯恩（Liam Byrne）、蘇格蘭民族黨的麥克唐納（Stewart Malcolm McDonald）與無黨籍的奎爾（Neil Coyle）等5位跨黨派首次訪台的議員。

蘇貞昌下午接見訪團成員時致詞說，世界各國對台灣、台海和平以及半導體供應鏈等越來越重視，訪團此次前來，可以見證台灣在總統蔡英文領導下，如何因應疫情且發展經濟。

他說，台英兩國關係、貿易皆持續發展，訪團此次也與經濟部相關首長舉行貿易會議等，相信訪團可以藉由此行，驗證、檢視英國的印太政策。

蘇貞昌指出，從疫情及俄烏戰爭等可看出，地區或區域和平，皆會影響全球和平、安全、經濟及供應鏈等議題，因此全世界愛好自由和平的國家，應該要有更多的互動聯繫，建立和平穩定的普世價值。

蘇貞昌感謝英國政府過去發表重視台海和平穩定的發言，期待兩國關係能夠精進，共同合作促進世界的和平穩定及經濟發展。

英國國會下議院外交委員會官方訪問團抵台訪問，行政院長蘇貞昌（右）1日下午接見訪團成員，向英國國會外委會主席克恩斯（Alicia Kearns）（左）等人表達歡迎之意。中央社記者謝佳璋攝 111年12月1日

克恩斯指出，訪團來台就要展示對台灣的友誼，也非常願意跟台灣互相學習，藉此更了解印太區域，以及目前與盟友台灣已有哪些合作關係，未來還可深化的合作領域與議題，最主要目標是要守護民主並促進和平與安全。

她說，訪團此次與許多部會首長見面，並有非常坦率的對話，意義相當重大；且非常開心能體驗台灣人文風貌與生活、嘗試了珍奶，甚至在街上與民眾聊天時，都可暢所欲言。

克恩斯指出，全球連結是非常重要的事情，其關鍵就是語言，學習語言才能認識一個民族的真心與靈魂，未來希望透過獎學金等合作，深化兩國民間交流。

她也說，相信友誼共創的繁榮可帶來穩定局勢，面對假訊息、網路安全等挑戰，台英合作可為世界做出更多貢獻，未來英國也會持續支持台灣對於守護印太地區和平安全的決心；另外，台灣與英國在再生能源、新興科技等，也都有合作契機。（編輯：林克倫）1111201

行政院長蘇貞昌（右）1日下午在政院玉山廳接見「英國國會下議院外交委員會」訪團等一行，感謝英國政府過去發表重視台海和平穩定的發言，期待兩國關係能夠精進，共同合作促進世界的和平穩定及經濟發展。中央社記者謝佳璋攝 111年12月1日