英議員：挺台不該只是為抗中 參與國際有助台灣自衛【專訪】

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英國國會外交委員會召集人凱恩斯（圖）接受中央社專訪時說，討論台灣、甚至「挺台」，都不該僅是為了抗中，台灣值得更具實質意義的互動及手段拿捏得宜的支持。（圖取自facebook.com/AliciaKearnsConservative）

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（中央社記者陳韻聿倫敦12日專電）「我自豪被歸類為對中『鷹派』」，英國國會外交委員會召集人凱恩斯（Alicia Kearns）近日接受中央社專訪時說，「但我的使命是守護國家和盟友，不是攻擊和殺戮」。

儘管在英國政壇力促協助保衛台灣的自由民主，凱恩斯強調，討論台灣、甚至「挺台」，都不該僅是為了「抗中」。她說，「這也是為什麼我今年初在下議院發起以台灣為主題的辯論」。

35歲的凱恩斯經2019年大選進入國會，此前曾在國防部、外交部、司法部任職，擔任資深新聞官。

她同時也是育有兩個幼童的媽媽。在議事期間，兩個孩子幾乎天天陪她到國會工作；因為需要給在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間出生的女兒親餵母乳，凱恩斯連出國訪問都帶著她。與外界想像不同的是，英國國會擁有親子友善環境，據凱恩斯說，唯一缺點大概是有時候必須投票至三更半夜。

今年2月，保守黨籍的凱恩斯在下議院發起以「英國與台灣的友誼及合作」為題的辯論，是院會議場（主議場）首度有類似辯論，歷時近3小時，跨黨派議員一致呼籲英國政府持續強化與台灣的經貿關係、深化安全合作，並促進台灣在國際社會獲更多認可。

英國政壇近年對中國構成的安全威脅日益警覺，領域涵蓋政治、軍事、經貿、教育以及資通訊等科技。在這樣的背景下，對中「強硬」似乎成了顯學，就連在此刻進行得如火如荼的執政保守黨黨魁選舉，「英中關係」也曾一度是候選人激烈角力的戰場。

相較之下，至少在政界，台灣被單獨討論的情況並不常見，且明顯側重安全和國防領域，往往受限於強權競爭或對抗的分析框架。

凱恩斯說，「這樣的情況必須改變」，儘管「安全」確實是台灣最迫切的核心關切，只有當英國各界願意、而且有機會從文化、科技、經貿等多元角度認識到台灣作為獨立個體的特色和價值，台灣才有可能跳脫作為「中共對照組」的常態。

「這樣我們才能好好專注討論與台灣的友誼」，凱恩斯說。

凱恩斯在2月的台灣辯論曾提到，雖然支持台灣很重要，英國必須避免與中國的衝突給台灣造成連帶損害；在英美等國與中國的戰略對抗中，台灣不應是工具、指標或籌碼。台灣值得更具實質意義的互動及手段拿捏得宜的支持。

她告訴中央社記者，各國除了「抗中」，更應試著瞭解台灣真正的需求，包括如何有效協助台灣自我防衛。她認為，提升各國及多邊組織或機制對台灣的認可（recognition）是其中一個有效方法。

凱恩斯指出，國際對台灣的認可增加，台灣就更能發揮影響力，有更多力量和可運用的資源防止北京製造或隱或顯的衝突。

此外，英國等西方國家必須讓北京清楚認知到，一旦台灣遭受更進一步的侵略力道，中共必定遭遇嚴重反挫。面對共同威脅，西方必須展現團結，這包括現在就一同思考、研擬應對危機的具體行動計畫並儘早作必要準備。

然而，實力是有效嚇阻的基礎。凱恩斯指出，英國及其盟友夥伴在國際舞台維持優勢的重要前提之一是提升自身在經貿等領域的韌性，例如擺脫長期以來對中國的供應鏈依賴。

在提升整體韌性方面，台灣有能力提供英國協助。凱恩斯說，除了普獲關注的半導體等台灣技術強項，在華語文教育及中國研究方面，英國也亟需台灣的專業支援。

凱恩斯6月曾提案修法，要求與中國「孔子學院」合作的英國高等教育機構揭露金流和業務內容，並明定授予政府主管機關權力，可要求校方終止與孔子學院的合作或另擇合作單位。

英國境內至少有30所孔子學院，數量與其他國家相較可謂名列前茅，且持續新增。保守黨黨魁（若當選即為新任首相）候選人之一、前財相蘇納克（Rishi Sunak）曾承諾，若勝選，將關閉所有孔子學院。

凱恩斯說，眾所周知，孔子學院受中國政府控制，也沒有言論自由可言。可惜，孔子學院目前幾乎是英國學子學習華語文的唯一管道，「我們需要台灣大步站出來說，台灣樂意幫忙」；英國政府必須清楚知道，台灣是英國提升華語文及中國識讀能力的堅強夥伴。

儘管政府相關單位面對的最大難題之一是缺乏可充分替代的選項，因此難以強制大學院校關閉孔子學院，凱恩斯認為，校方本來就有義務提供不同選項供學生選擇、保障學生的選擇自由。

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凱恩斯指出，越來越多民眾認知到，中共已將侵害個人自由和權利的觸角延伸至英國。對她來說，最嚴重的問題包括英國民眾的個人資料和使用數據遭竊取、透過各式系統的後門傳送至中國，遭入侵的領域橫跨醫療院所、機場、監獄、學校、人工智慧系統等。

凱恩斯說，在這樣的情況下，英國民眾顯然很難相信中國國家主席習近平對促進雙邊友誼及共享和平繁榮有興趣。英國必須對中共令人難以接受的行徑提出質疑和挑戰，明確向中方表達雙邊合作的底線，以及不可逾越的紅線。（編輯：周永捷）1110812