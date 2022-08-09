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美國防次長：中國環台演習是製造危機不必上鉤

2022/8/9 12:42（8/9 13:36 更新）
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（中央社台北9日電）美國國防部政策次長卡爾近日表示，中國在台灣周邊的軍事演習是一場「製造出來的危機」，意在脅迫台灣及國際社會，美國不會上鉤。表態別讓中共藉宣傳軍演正中其下懷。

據「美國之音」今天報導，美國國防部負責政策事務的次長卡爾（Colin Kahl）8日在一場簡報中針對近日共軍在台灣周邊的軍事演習表示，中國正在試圖脅迫台灣及國際社會，美國不會上鉤，這種做法也不會有效。

卡爾說，這是一個中國製造出來的危機（manufactured crisis），若正中其下懷，就使北京占優勢。他另指，中國飛彈落入日本經濟區顯示的是一種魯莽行為，不是一個負責任大國應該有的作為，這也是為什麼全球對於台海必須維持穩定都有共識，因為台海衝突不符合任何人的利益。

他強調，美國會持續注意中國的行動，不過至今中國的做法並沒有對台灣的經濟或世界經濟造成嚴重後果。

前美國陸軍副參謀長基恩（Jack Keane） 近日也說，不認為共軍在台灣周邊的封鎖式演習會繼續下去，因為中國領導人習近平不要在中共20大前有任何危機；當前中國對台灣開戰是最不可能發生的情況，而可能是採取某種形式的「隔離」措施，以制台灣空中和海域的出入。

在中國升高威嚇台灣之際，報導另指出，美國參議院外交委員會資深幕僚拉克勞奇（Lara Crouch）近日表示，參議院外委會即將審議的「2022台灣政策法案」（Taiwan Policy Act of 2022）將使美國對台軍售更為靈活，也不會只限於售台不對稱武器。

「2022台灣政策法案」內容從安全、經濟到國際參與等領域，包括授權45億美元（約新台幣1350億元）對台灣的安全援助和認定台灣具有美國非北約盟友地位，幾乎涵蓋所有美台關係層面，也是對1979年「台灣關係法」的重要升級。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110809

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