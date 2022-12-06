戶政更便民 再增新生兒健保加保等9項線上申辦服務

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（中央社記者陳俊華台北6日電）內政部今天說，即日起，民眾線上辦理出生、死亡登記時，可一併申辦新生兒健保加保、健保卡、勞保生育給付、國保生育給付、死亡者健保退保等跨機關服務，不必再往返戶所，省時又便民。

內政部透過新聞稿表示，從104年7月1日起，陸續與衛生福利部中央健康保險署、勞動部勞工保險局及中華民國人壽保險商業同業公會合作，提供跨機關服務。民眾到到戶政事務所臨櫃申辦出生、死亡登記，可一併申請新生兒健保加保、健保卡、勞保生育給付、國保生育給付、死亡者健保退保、人身保險清查通知及勞保家屬死亡給付等服務。

內政部說，為提供更便捷的服務，機關間進一步合作，即日起提供民眾可在線上申辦出生、死亡登記的同時，一併申辦上述跨機關服務事項。

內政部指出，另外，今天新增2項線上戶籍登記服務，包括父母若曾向戶政事務所申請登記，委託他人代為監護其未成年子女，之後如欲終止委託，可線上申請；以及同性配偶關係經法院調解、和解終止結婚成立或裁判終止結婚確定，當事人一方可線上申請終止結婚登記。

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內政部表示，從107年起已陸續開放出生登記、未成年子女權利義務行使負擔登記、監護登記、死亡登記、出生地登記、出境遷出登記、原住民身分（含民族別）登記，以及經法院判決（調解、和解）的離婚登記、輔助登記、收養登記、認領登記、終止收養登記、全戶戶籍暫遷戶所登記等16項線上戶籍登記服務，將持續檢視再新增便民服務。

內政部說，電子戶籍謄本、紙本戶籍謄本、國籍證明、掛失國民身分證，都可使用自然人憑證線上申請，歡迎民眾多加利用，相關申辦進度，可到內政部戶政司全球資訊網查詢。（編輯：趙蔚蘭）1111206