聽見敘利亞難民悲歌 土耳其台灣中心盼募資傳愛

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台灣–雷伊漢勒世界公民中心執行長裘振宇（圖）在土耳其邊境戰火砲轟下打造難民棲身之所，6日並在台北舉行維運集資計畫記者會，盼募款集資協助土耳其台灣中心維運，以安置土耳其、敘利亞邊境婦女與孩童。中央社記者張皓安攝 111年12月6日

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（中央社記者黃雅詩台北6日電）敘利亞內戰11年，造成數百萬名難民悲歌。台灣在土耳其成立的難民中心將進行第二波集資計畫，提供婦女就業、孩童教育，讓「台灣能幫忙」精神在中東世界發光發熱。

「台灣--雷伊漢勒世界公民中心」蓋於土耳其邊境城市雷伊漢勒（Reyhanli），這個僅有10萬名居民的小城，因為緊鄰敘利亞，收容了多達25萬名敘利亞難民。

台灣中心執行長、建築師裘振宇今天回顧創立中心的艱辛過程，他表示，7年前外交部投注新台幣1200萬元興建中心，因只有工程款，不夠付設計費、旅費，駐館情商正在土耳其任教的他幫忙，他3年內帶學生勘察基地數十趟，期間多次與自殺炸彈攻擊擦肩而過。

裘振宇說，初期工程款花完後，因仍需第二期工程，在兩邊政府未繼續出資情況下，他毅然簽約擔任終身志工，繼續推行此案，當時他身上只剩6000美元存款，很多人認為他承接責任很瘋狂，但他無法對眼前的苦難置之不理。

裘振宇哽咽回憶，某日他和當地志工開車進城，看到一位難民母親抱著幼兒，在40度高溫下沿路翻找廚餘箱，只盼找到些剩食爛菜餵小孩，「當我搖下車窗，把身上僅有零錢與餅乾遞給那位母親時， 我永遠忘不了她看著我的表情。」

台灣中心不僅提供金錢物資援助，更輔助難民就業賺錢，例如以當地婦女擅長的編織手藝，製作可愛貓狗圍巾、綿羊背包販售。

裘振宇說，和世俗商品不同的是，這裡每位婦女的作品背後都有段人生故事，例如有個「藍眼貓」圖樣，是因創作者的女兒擁有美麗湛藍雙眼，但她女兒一條腿被自殺炸彈炸斷了，她希望透過販賣這個編織品，募款替女兒裝上義肢。

土耳其台灣中心也對難民兒童寓教於樂。裘振宇舉例，每周末中心會放映台灣電影或動畫，難民兒童來觀影的門票是「交兩個寶特瓶」，因當地環保觀念不彰，他盼藉機引導孩童做資源回收。

今天出席募資記者會的包括文化部政次李靜慧、知名雕塑家康木祥、建築師黃聲遠、導演林正盛等。

李靜慧表示，文化部將持續支持此一計畫，她認為文化在戰爭中能扮演的角色，是用文化藝術去挖掘防空洞般的庇護所，讓苦難靈魂找到暫時喘息的空間，讓自由尊嚴有容身之地。

康木祥曾以廢棄鋼纜製作藝術品放在101大樓門前，享譽國際。他表示將贈送一個廢棄鋼纜作品放在土耳其台灣中心，希望裘振宇也用鋼索般韌性，在土耳其推廣大愛，讓世界看見台灣。

雷伊漢勒市長哈哲歐魯（Mehmet Hacioglu）今天原擬親自來台出席活動，但因近日邊界衝突增加，他改以錄影致詞方式，跨海感謝台灣人的愛心。（編輯：蘇龍麒）1111206

台灣–雷伊漢勒世界公民中心執行長裘振宇（右4）在土耳其邊境打造難民棲身之所，6日在台北舉行敘．土衝突下的希望之地 土耳其台灣中心維運集資計畫」記者會，盼募集款項以協助中心維運，導演林正盛（左2）、雕塑家康木样（右3）等人出席。中央社記者張皓安攝 111年12月6日