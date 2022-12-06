日在野黨議員逼日相明言不挺台獨 台僑團體抗議

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日本最大在野黨立憲民主黨兩位眾議員先後在國會質詢時，逼首相岸田文雄明言不支持台灣獨立。駐日代表謝長廷6日對台媒表示，岸田沒明說是智慧的。中央社記者楊明珠東京攝 111年12月6日

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（中央社記者楊明珠東京6日專電）日本最大在野黨立憲民主黨兩位眾議員先後在國會質詢時逼首相岸田文雄明言不支持台灣獨立，在日台僑團體發聲明表達抗議。駐日代表謝長廷說，應注意台獨的定義為何。

在日台僑團體「全日本台灣連合會」（全台連）會長趙中正及常務理事暨理事5日聯名發表聲明指出，11月29日日本最大在野黨、曾任職外務省的立憲民主黨籍眾議員末松義規於眾院預算委員會質詢岸田文雄時表示，「一定要封住台獨的舉動才行」、「希望首相親口明言（不支持台獨）」。

此外，擔任過外相的立憲民主黨幹事長岡田克也10月17日在眾議院預算委員會質詢岸田時說：「如果（台灣人）認為獨立會受到支持、那樣的人在台灣內部增多，或許將無法制止那樣（台獨）的舉動。」岡田還說：「美國國務卿最近表態不支持台獨，難道首相您不能親口明言嗎？」

岸田答說，對日本而言，台灣是共享基本價值、有緊密經濟關係與人員往來極為重要的夥伴、重要的友人。日本與台灣的關係根據1972年日中聯合聲明，維持非政府間的實務關係，此外，台灣海峽的和平穩定很重要，有關台灣的問題，期待能透過對話和平解決，日本至今一貫表明此看法，這是日本的基本立場。

岸田還說，將此事直接傳達給中國知道是很重要的，而且這個共同的立場，日本將與以美國為首的同盟國、理念相同的國家緊密合作，明確發訊。

全台連聲明指出，上述立憲民主黨兩位眾議員的發言是很明顯是在干預台灣內政，蹂躝台灣民眾的人權與國民感情，簡直荒謬絕倫，斷難容忍。

聲明表示，美國總統拜登（Joe Biden）9月18日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪時表示，「台灣會就獨立自己做出判斷，但美國並未鼓勵台灣獨立，這是他們的決定」。

聲明還說，美國的立場是尊重民族自決的原則，而立憲民主黨這兩位議員的發言卻扭曲了美國的立場，宛如是中華人民共和國外交部代理人的發言。全台連對此表達強烈抗議，要求這兩位議員及立憲民主黨即刻撤回發言並向台灣人民致歉。

謝長廷今天對駐日台媒表示，岸田沒明確回答是智慧的。

謝長廷說，不曉得上述兩位日本國會議員是怎麼講的，但他要提醒，應注意台獨的定義為何，現狀是不是台獨？

他說：「我認為中共現在重點也不放在反對台獨，而是放在『反對不統一』。你說我維持現狀，中共則又慢慢提高（說詞），所以你永遠跟不上。你以為說我們現在不是台獨，他就說你現狀就是不統一，如果不統一，就是要打（動武）。」

謝長廷呼籲日本應有自己的主體意識。他說，台灣當然是自己的國家要自己救，不會說一定要日本怎麼樣，台灣才能生存。

他說，上述兩位日本國會議員的講法表示因為台灣，日本才危險，但此說法是不了解中國的反日教育。其實，日本才是中國的敵人，中國一旦內部發生問題，就要找外敵以轉移目標，最容易成為轉移目標的就是日本，日本若沒這樣的自覺是很危險的。（編輯：林憬屏）1111206