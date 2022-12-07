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美澳2+2聯合聲明 承諾強化與台灣社經連結[影]

2022/12/7 09:04（12/7 09:25 更新）
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美國國務卿布林肯（右2）、國防部長奧斯汀（右）6日與澳洲外交部長黃英賢（前左2）、國防部長馬勒斯（前左）在國務院召開「澳美部長諮商會議」。（圖取自facebook.com/senatorpennywong）
美國國務卿布林肯（右2）、國防部長奧斯汀（右）6日與澳洲外交部長黃英賢（前左2）、國防部長馬勒斯（前左）在國務院召開「澳美部長諮商會議」。（圖取自facebook.com/senatorpennywong）
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（中央社記者徐薇婷華盛頓6日專電）美國、澳洲外長與防長今天在華府召開2+2會談，會後發布聯合聲明，讚揚台灣為印太民主領頭羊，並強調會支持台灣有意義參與國際組織，並強化與台灣的經濟、社會及人與人連結。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天與澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）、國防部長馬勒斯（Richard Marles）在國務院召開「澳美部長諮商會議」（AUSMIN），會後發布近4000字聯合聲明。

在台灣部分，聯合聲明表示，4位部長重申台灣是印太區域民主領頭羊、重要區域經濟體，亦是關鍵供應鏈的重要貢獻者。

聲明指出，部長們重申會致力維繫台海和平與穩定，反對任何單方面改變現狀的行為；他們也進一步承諾會合作支持台灣有意義參與國際組織，強化與台灣的經濟、社會及人與人連結，並持續與台灣合作，加強在太平洋區域的發展協調工作。

面對中國威脅日益升高，聲明說，部長們會共同強化區域嚇阻力與韌性，提供印太國家抵抗任何形式顛覆行動與脅迫所需的支援。

此外，部長們也透過聲明表達對中國行徑的關切，包括在南海軍事化爭議島嶼、海空危險行動等破壞穩定的行徑，以及與國際法不一致的過度海權主張。

部長們也在聲明中呼籲所有國家，應以負責任方式管理與中國的戰略競爭，確保競爭不會升級成衝突，並期盼北京能效法；他們也計劃與中國就降低風險、透明措施進行交涉。

聲明表示，美澳部長呼籲中國能採取行動，在核武領域促進穩定及透明度，並重申在符合各方利益領域與中方合作的重要性，包括氣候變遷、疫情威脅、防止核擴散、對抗非法毒品、全球糧食危機與宏觀經濟議題等。

AUSMIN 2+2會議於1985年啟動，是美澳諮商主要平台，包括今年已舉辦32場，明年會議預計將於澳洲召開。（編輯：高照芬）1111207

影片來源：U.S. Department of State
#台灣
#中國
#奧斯汀
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