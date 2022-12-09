學者：軍方應藉美軍援升級C4ISR 強化網狀作戰能量

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（中央社記者游凱翔台北9日電）美國眾議院今天表決通過軍援台灣100億美元，參議院將表決。學者舒孝煌、揭仲認為，台灣未來接受軍援或軍購將「充滿想像空間」，但軍方應藉此機會升級自動化指揮系統（C4ISR），以利擴大網狀化作戰能量。

美國聯邦眾議院表決通過2023財政年度國防授權法案，法案授權在未來5年內提供台灣100億美元軍事援助，其中包括協助解決美國對台灣的軍售延宕問題措施，參議院預計下週審議表決國防授權法案，若表決通過，法案將送白宮，由美國總統拜登簽署生效。

國防部智庫、國防安全研究院學者舒孝煌接受中央社訪問時認為，若未來接受援助，台灣對美軍購或接受軍援項目將充滿「想像空間」，美方可能將同意給予具備某種程度對海、對陸反制能力的軍備。

舒孝煌舉例，台灣已對美軍購66架F-16V（BLK70），從美方同意供售愛國者三型增程型飛彈、AGM-88高速反輻射飛彈面向觀察，未來有望軍購ASQ-213 HARM標定莢艙，並與AGM-88相互搭配，用以偵測地面已關機或微弱雷達訊號，並進行分辨及記憶GPS位置，進一步導引AGM-88發射。

舒孝煌提到，甚至也有望將現有E-2K預警機或空中預警系統性能升級，以因應中共電戰能力的強化；且未來海軍新主力艦計畫的相位陣列雷達和戰鬥系統，還有下一代具備匿蹤能力戰機、航電和發動機，也有望跟美方爭取合作空間。

國家政策研究基金會副研究員揭仲告訴中央社記者，華府仍擔憂2027年台海軍事情勢會產生變化，因此若軍援台灣，可能會以能夠在2027年前快速形成戰力項目為主，包括彈藥、訓練，乃至於自動化指揮系統（C4ISR）。

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揭仲進一步指出，由於海軍部分軍備的資訊有整合難度，軍方應藉由此機會爭取先進的C4ISR，以建立不同美製武器間的戰場共同圖像、即時資訊分享，以擴大網狀化作戰能量。

但揭仲認為，美國此舉固然是以行動支持台灣，但美方因產能問題導致部分軍購項目無法準時交貨，如果連先前項目都無法完成，100億美元軍援是否能夠產生效用，將會是個問號。（編輯：林興盟）1111209