律師張靜宣布參加2024總統大選 主張無色革命

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律師張靜10日宣布參選2024年總統大選，主張推動涵蓋司法與生存的無色革命，宣示堅決不服從威權、矢志遵守憲政秩序，將為台灣人民幸福快樂的未來而努力。中央社記者蕭博文攝 111年12月10日

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（中央社記者蕭博文台北10日電）律師張靜今天宣布參選2024年總統大選，主張推動涵蓋司法與生存的無色革命，包括上任後宣告大赦、廢除司法院等政見，並當場簽署不自殺、不失蹤、不賄選、不流血等聲明。

張靜今天上午於台大醫院國際會議中心舉行宣布參選記者會，由醫師蘇偉碩擔任主持人，前立法委員謝啟大、孫文學校總校長張亞中等人出席表達支持。

張靜表示，今天是國際人權日，但近幾年執政當局碾壓人權，執政者控制司法、檢察體系，幾經思量後決定在國際人權日宣布參與總統大選，矢志推翻專制獨裁、罔顧民意、陷害忠良的執政黨政府。

張靜提出無色革命大選芻議，在司法革命方面，以透明政府、簡約政事、澄清吏治為目標，具體作為包括追查總統蔡英文論文、台北大巨蛋等案；除非特別情況，大赦2年以下徒刑者，並廢除司法院、廉政署等單位。

張靜說，在生存革命部分，主張從公立幼兒園到公立大學為止均免費就學，並重新改建軍公教退休制度、全民健保，面對兩岸關係則以和平消弭戰爭、以合作取代對抗為原則。

張靜並當場簽署不自殺、不失蹤、不賄選、不流血等聲明，表示要透過聲明傳達端正選風之意，並宣示堅決不服從威權、矢志遵守憲政秩序，將為台灣人民幸福快樂的未來而努力，一起創造屬於台灣人民真正的民主自由。（編輯：李錫璋）1111210