南投立委補選 朱立倫：農曆年前推出最強人選

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九合一選舉已落幕，國民黨在南投縣延續執政，黨主席朱立倫（前右3）10日出席南投縣感恩茶會，與現任縣長林明溱（前右2）、下屆縣長當選人許淑華（前左3）等人開心比讚合影。（朱立倫辦公室提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年12月10日

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（中央社記者蕭博陽、趙麗妍南投縣10日電）國民黨立委許淑華當選南投縣長，她的席次須補選。國民黨主席朱立倫今天說，要團結才能勝選，將透過參考民調、徵詢地方人士，農曆年前推出能讓大家團結的最強人選。

朱立倫下午出席南投縣感恩茶會，南投縣長林明溱、許淑華、國民黨南投縣黨部主委林儒彬、連任縣議員的國民黨中常委游顥、南投市長宋懷琳等人出席，朱立倫致詞表示，感謝義工、黨員、縣黨部團隊、縣長林明溱付出打勝仗，感謝鄉親給機會，國民黨是最愛台灣。

對於南投立委補選，朱立倫接受媒體聯訪表示，在林明溱建立良好基礎下，國民黨在南投縣延續執政，他身為黨主席，特別感恩大家，但接下來還有補選延長賽，全黨一定要團結才能勝選，將透過黨內參考民調、徵詢地方人士，農曆年前推出能讓大家團結的最強人選。

朱立倫上午出席台中市感恩茶會表示，勝利是大家努力成果，國民黨財產被民進黨沒收，國民黨沒錢、沒資源，但有志氣、勇氣、決心，大家共同努力團結贏得選舉，而台中市長盧秀燕是最強母雞，他要再一次請盧秀燕幫忙拉抬嘉義市長選舉、台北及南投立委補選。

朱立倫說，國民黨與美國、日本等國友好，也堅持與對岸和平，不希望戰爭、堅持交流與對話，讓百姓過好日子，加上國民黨提名正確、走正道、好的人選，更重要是，大家無私、無我、團結一致，國民黨才會成功，也感謝黨工、義工幫忙讓盧秀燕成功連任。（編輯：方沛清）1111210