強化海軍戰力 第3艘沱江級艦12月底前下水

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（中央社記者游凱翔台北12日電）海軍推動國艦國造，有航艦殺手稱號沱江級艦，已有2艘量產艦，第3艘艦預計12月底前如期如質下水；此外，第2批次（第7艘至第11艘）的沱江級艦，將從掛載8枚雄風二型、4枚雄風三型飛彈改配4枚雄二、8枚雄三，有助作戰需求。

沱江級原型艦「沱江艦（PGG-618）」民國104年服役，經多年研改，後續量產首艦「塔江軍艦」109年12月下水、第2艘「富江艦」今年9月下水。有別原型艦，量產艦除了原有雄風二型、三型反艦飛彈、76快炮及方陣快炮，更配備由中科院研製的海劍二防空飛彈，使其同時具備對空、對海攻擊能力。

根據國防部今年10月的報告書公開資訊，第3艘沱江級量產艦將於12月底下水。

另外，國防部近期送抵立法院的報告書也揭露，相較沱江級艦後續艦的第一批次（第2艘至第6艘）掛載8枚雄二、4枚雄三的配置，第二批次（第7艘至第11艘）後續艦，將配備4枚雄二、8枚雄三，有助於滿足作戰實際需求。

至於海軍其他船艦的建造進度，新型救難艦預計明年6月底前下水。（編輯：謝佳珍）1111212