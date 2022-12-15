否認將組閣傳聞 顧立雄：政務官去留由總統決定

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（中央社記者溫貴香台北15日電）國家安全會議秘書長顧立雄今天否認他將組閣的傳聞，並強調所有政務官去留，包括國安會秘書長都是總統決定。

顧立雄今天赴立法院司法及法制委員會報告國安會112年度工作計畫及收支預算，他於會前被媒體問到外傳他組閣呼聲高的說法，顧立雄表示，沒聽過、沒被徵詢過，所有政務官去留，包括國安會秘書長的位置，都是總統決定。

他指出，行政院長蘇貞昌講得很清楚，立法院這個會期結束、休會後，會跟蔡總統商談有關內閣改組的事情。

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至於民進黨在九合一選戰中的抗中保台訴求是否無效，顧立雄說，如果有一個惡鄰居在台灣旁邊，並一直說要併吞台灣，台灣唯一避戰的方法就是把門戶守好，加強保全設備，加強門戶的訓練，才能真正的避戰。

他並指出，中國對台灣的認知作戰無時無刻不存在，一直企圖分化台灣社會，利用來自台灣的訊息進行對中國有利的認知作戰，並已形成一定的模式。（編輯：郭無患）1111215