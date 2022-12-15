更多編輯台推薦新聞：
人口多不代表人才多 踢不進世界盃專家有話說
兩岸

人口多不代表人才多 踢不進世界盃專家有話說

阿爾瓦雷茲幼年與梅西合影 10年後攜手世界盃爭冠
運動

阿爾瓦雷茲幼年與梅西合影 10年後攜手世界盃爭冠

終極能源核融合一篇看懂 取之不盡零碳排能量大廢料少
科技

終極能源核融合一篇看懂 取之不盡零碳排能量大廢料少

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

否認將組閣傳聞 顧立雄：政務官去留由總統決定

2022/12/15 09:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北15日電）國家安全會議秘書長顧立雄今天否認他將組閣的傳聞，並強調所有政務官去留，包括國安會秘書長都是總統決定。

顧立雄今天赴立法院司法及法制委員會報告國安會112年度工作計畫及收支預算，他於會前被媒體問到外傳他組閣呼聲高的說法，顧立雄表示，沒聽過、沒被徵詢過，所有政務官去留，包括國安會秘書長的位置，都是總統決定。

他指出，行政院長蘇貞昌講得很清楚，立法院這個會期結束、休會後，會跟蔡總統商談有關內閣改組的事情。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

至於民進黨在九合一選戰中的抗中保台訴求是否無效，顧立雄說，如果有一個惡鄰居在台灣旁邊，並一直說要併吞台灣，台灣唯一避戰的方法就是把門戶守好，加強保全設備，加強門戶的訓練，才能真正的避戰。

他並指出，中國對台灣的認知作戰無時無刻不存在，一直企圖分化台灣社會，利用來自台灣的訊息進行對中國有利的認知作戰，並已形成一定的模式。（編輯：郭無患）1111215

#顧立雄
#台灣
#國安會
顧立雄
國民黨：民進黨喊抗中保台 卻又要大賺人民幣 共軍2023年犯台？ 顧立雄：沒有具體徵候顯示
蘇貞昌
中華電淨零轉型 2024年中汰停3G網路 教育部獲國家永續發展獎 續推多元環境教育
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族