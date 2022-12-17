綠委：抗中保台應更精準且符現況 兩岸論述須升級

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民進黨立委羅致政認為，黨必須提出更精準且符合兩岸現況的論述。（中央社製圖）

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（中央社記者溫貴香台北17日電）民進黨兩岸論述是否需要調整，民進黨立委羅致政認為總統蔡英文的兩岸政策或路線沒有錯，但面對國民黨拋出「票投民進黨，青年上戰場」，審視台灣前途決議文，黨必須提出更精準且符合兩岸現況的論述。

桃園市長鄭文燦日前表示，民進黨在兩岸論述需調整，讓大家了解總統蔡英文執政是追求兩岸和平穩定，不因壓力而屈服，也不會因為很多國家支持而冒進，提高選民對執政的信賴度。

民進黨立委羅致政受訪表示，論述調整與政策調整是兩回事，堅持台灣主權、民主，以及民進黨台灣前途決議文絕對不是錯誤，也絕非這次選舉被質疑之處，但九合一選舉過程中，有些論述已經被扭曲與污名化，最明顯的例子就是「抗中保台」。

他表示，「抗中保台」本質與政策立場絕對沒問題，但被扭曲與污名化之後，論述必須調整，抗中、抗共必須要有更精準的內涵，論述必須更清楚；舉例而言，國民黨在選戰過程中提出「票投民進黨，青年上戰場」的口號，對於這樣的說法，光用「抗中保台」不足以回應，必須提出更精準且符合兩岸現狀的論述。

民進黨立委趙天麟也表示，蔡總統的兩岸政策穩健不躁進、溫和卻又能捍衛主權，主要是國民黨與對岸中共操弄「戰爭恐懼牌」，意圖影響選民投票意向。

趙天麟認為，不是戰略出了問題，而是面對國共操弄時，戰術要正確且即時調整。

民進黨立委黃世杰表示，政府立場沒有錯，黨的立場偏向「抗中」，當香港事件發生後，被選民接受，但現階段可能必須檢討。民進黨談抗中，有國際因素在內，包括美中貿易戰，台灣與全球民主同盟同一陣線等，應該把這些國際因素補充進來，對選民說明清楚。

他表示，就整體而言，民進黨的路線沒有錯，就是捍衛台灣主權與現有的生活方式，台灣未來的前途由2300萬台灣人民決定。（編輯：黃國倫）1111217