向烏克蘭寒冬送暖台灣不缺席 政府民間總動員

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（中央社記者黃雅詩台北18日電）烏克蘭入冬氣溫降至零度以下，為向在苦寒中奮戰的民眾送暖，外交部除日前援賑烏國首都基輔市100萬美元採購緊急發電設備，也正與烏東、烏南前線3城市洽談類似的合作備忘錄。

外交部歐洲司長姚金祥14日在立法院備詢時透露，外交部目前正尋求與烏東、烏南3個前線城市合作，這波「寒冬送暖」計劃援助的發電機、毛毯、乾糧等，使用的是今年預算， 明年外交部另外編列了新台幣18億元援烏預算，這部分仍待立院通過。

此外，多個人權組織也同步動員台灣民間力量響應援烏。「台灣烏克蘭陣線」上週日舉辦冬日嘉年華義賣活動，共募集到12萬元新台幣。台烏陣線發起人何曼柯（Alex Khomenko）向中央社表示，他非常感謝台灣政府持續在做「了不起的事」，他希望戰後烏國政府能對台灣有所回饋。

上週五中午，何曼柯（Alex Khomenko）照例舉著烏克蘭國旗，到位在台北市信義路、基隆路口的俄羅斯駐台代表處樓下抗議。這場「沉默抗爭」從今年2月俄烏戰爭爆發後開始，已持續近10個月。

儘管參加的志工減少了，頻率也從每天調整為一週兩次，但僅穿著「台烏友好」短袖T恤的何曼柯仍在入冬的淒風苦雨中堅持。他表示「不管在台灣或全球，對烏克蘭的報導和關注都大幅降低了，這是可以理解的，但戰爭並未結束，我們的親人與朋友還在死去。」

上週五的舉旗抗議活動臨時加入2張新面孔，一位是應邀來台分享戰傷治療經驗的烏克蘭戰地醫生蘇可藍科（Oleksandandr Sokolenko），一位是曾加入烏克蘭志願軍的台僑王楠穎，他目前擔任「日本國際飢餓對策」（Hunger Zero）人權組織的烏克蘭專員。

王楠穎向中央社表示，他此行返台主要是為了聯繫日本與台灣基督教組織對烏克蘭的人道援助合作，包括拜訪北、中、南教會演講，分享在前線援助的經驗，他明晚7點將在立法院旁的台北濟南教會演講。

曾親身參與烏克蘭前線戰事的王楠穎說，轉而從事人道救援的最大困境是，「當你手上只有一杯水，眼前卻有10個快渴死的人伸手求援，你得決定把這杯水遞給誰。」站在華麗耶誕燈飾環繞的台北街頭，他從背包掏出一個破塑膠袋讓記者拍照，裡面裝滿了從烏克蘭帶來的各式砲彈碎片。

談到烏克蘭民眾如何在缺乏暖氣、電力下熬過寒冬，何曼柯挺起胸膛說，「不管怎樣我們會撐下去」，他在烏克蘭的朋友告訴他，「深冬來臨代表春天就不遠了」，他們已在遙望紀念抗戰一週年的勝利，或討論可能反攻那些被俄羅斯攻占的區域。

何曼柯對烏克蘭寒冬苦戰輕描淡寫，倒是一旁的波蘭籍志工茱莉塔（Julita）聞言哭了起來。旅居台灣20年的茱莉塔幾乎每週都來參加舉旗抗議，她表示每次聽到烏克蘭情況，她都為他們而哭，烏克蘭朋友卻反而鼓舞她要有希望。

茱莉塔擦著眼淚說，她能做的很有限，只能在風雨中陪他們站著，或做些手工品提供義賣，但她會持續這麼做，「烏克蘭人在困境中永不屈服，這種精神讓人怎能不支持？」（編輯：林淑媛）1111218