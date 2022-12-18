人權海報設計賽頒獎 陳菊：將人權意識落實在生活

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（中央社記者陳俊華台北18日電）人權會主委陳菊今天說，首度舉辦人權海報設計競賽，逾700件作品參賽，用具巧思、創意方式，融合生活時事等多元議題，將人權理念融入海報設計，盼讓更多人關心人權，並將人權意識落實在生活。

國家人權委員會為加強人權教育及交流，辦理2022年人權海報設計競賽，盼透過海報設計讓參賽者體悟人權理念與價值。徵件作品高達700多件，最後評選出57名得獎者。

人權會下午舉行人權海報設計競賽活動頒獎典禮，邀身兼人權會主委的監察院長陳菊、監察院副院長李鴻鈞，監委賴振昌、高涌誠、蘇麗瓊等人出席。

陳菊致詞時表示，今年是人權會第一次舉辦海報設計競賽，從7月22日公告徵件，短短45天有超過700件作品參賽，感謝大家關心人權，用具有巧思、創意的方式，融合生活時事等多元議題，將人權理念融入海報設計，為了推廣人權理念共同努力。

陳菊說，為了讓更多人欣賞競賽作品，人權會在網路舉辦入選海報欣賞活動，短短一個月獲得超過1000則回應，其中不乏國中、小學生表達對海報的感動與想法；看到台灣新世代關心人權，對人權充滿熱情、創意、想像，真的很高興、非常感動。

陳菊表示，上星期她受邀前往德國柏林參加國際人權日活動，氣溫都是攝氏零下7、8度，參觀史塔西檔案局時，回想台灣的自由民主，內心有很深感慨；民主、自由、人權不管在任何地方，都不是理所當然、天上掉下來，不論古今中外，人權、自由、尊嚴都是很多人付出代價、青春，乃至於生命爭取得來。

陳菊指出，舉辦活動目的是希望讓更多人關心人權、了解人權、思考人權以及人的尊嚴，並將人權意識落實在生活中，希望大家把對人權的關懷、人權思維傳遞出去，讓台灣以人權作為國家重要價值的理念能更加成熟。

陳菊表示，人權會非常重視這次海報競賽，社會組、學生組有這麼多人關心人權，顯示國家的人權正一步一步往前走、正在進步中。（編輯：林興盟）1111218