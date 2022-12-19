接見歐洲議會訪團 蘇貞昌：中國越強大擬控制全世界

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（中央社記者陳俊華台北19日電）行政院長蘇貞昌今天接見「歐洲議會國貿委員會」訪團時說，中國力量越強大，越要控制整個世界，自由民主國家要互助合作，才不會讓中國為所欲為，支持台歐盟間有更好的貿易協定互利互惠。

蘇貞昌下午在國科會主委吳政忠、經濟部長王美花、數位部長唐鳳等人陪同下，接見「歐洲議會國貿委員會」訪團，包括委員會副主席阿西馬柯波蘿（Anna-Michelle Asimakopoulou）、跨黨團歐洲議會議員，及歐洲議會秘書總處官員及相關黨團政策顧問共13人。

蘇貞昌致詞時表示，台灣和歐洲雖然距離遙遠，但熱愛自由、民主、法治、人權的普世價值，讓彼此零距離；當俄羅斯入侵烏克蘭，台灣和歐洲議會以及愛好自由民主國家站在一起，第一時間加入譴責，並援助烏克蘭。

蘇貞昌說，對於以極權專制、武力破壞區域和平要表示譴責，並支持愛好自由的人們；台灣面對中國武力威脅，在總統蔡英文領導下堅持不懈，感謝歐洲議會在各種場合為台灣發聲、聲援。

蘇貞昌表示，2019年發生在中國武漢的肺炎，台灣距離最近、往來綿密，在蔡總統領導下，知道中國許多不透明與風險，因此防疫做到最好，並創造11年來最佳經濟成長；台灣與歐洲各國貿易持續增加，訪團可見證在疫情下，台灣民主自由與開放社會、經濟繁榮發展、人民好客友善，加強彼此經濟合作。

阿西馬柯波蘿說，訪團有7名跨黨派的資深歐洲議會成員，是高規模訪團，也應證歐盟非常重視與台灣的關係。希望深化台歐關係，尤其提到烏克蘭議題時，台灣站在歷史正確的一方；感謝台灣面對中國威脅時，一向以表達非常謹慎、清楚的立場。

阿西馬柯波蘿重申，近期在歐洲議會通過決議案，在民主台灣，人民有權決定自己想要的生活方式。台歐盟已有穩健的貿易投資關係，台灣是歐盟第12大貿易夥伴，支持深化和台灣的貿易與投資關係，包括供應鏈相關合作，希望和台灣簽訂雙邊投資協議。

對中關係代表團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）表示，台灣是歐盟的夥伴，對台政策有4重點，反對單方面改變台海現狀；合作對抗外來勢力，專制政權干預；支持台灣有意義參與國際多邊組織；強化台歐經濟合作，倡議台歐盟洽簽雙邊投資協議、供應鏈韌性相關協定。

蘇貞昌指出，簽訂雙邊貿易協定讓雙方互利互惠，他深表同意，應做這樣的努力；中國常用經濟力量干擾其他民主國家的貿易行為，最近有很多國家受害，禁止台灣鳳梨、水產銷到中國，如同前陣子禁止澳洲的酒、龍蝦銷到中國，中國不遵守國際貿易規範，過程中還常違背智慧財產權。

蘇貞昌說，中國在世界各地設「孔子學院」，應是語言學習、文化交流，卻也變成政治滲透；「抖音」滲透台灣、破壞社會穩定，傳播很多假訊息。中國習慣用武力、經濟力量達到干擾其他國家的目的，歐盟跟台灣間有更好的貿易協定，彼此更多投資貿易，必能互利互惠。

蘇貞昌表示，中國力量越強大，越要控制整個世界，就像它控制中國人民一樣，甚至對自由民主國家的國會議員出訪都要表示意見，上次美國眾議院議長裴洛西來台，中國出動軍機軍艦繞台；自由民主國家要互助合作、緊密關係，才不會讓中國為所欲為，最後區域和平也沒了、繁榮經濟都沒了。

阿西馬柯波蘿說，反對任何形式的威脅、暴力以及經濟上的脅迫，歐盟正在研擬「反脅迫」法案，共同對抗專制的脅迫。

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阿西馬柯波蘿指出，台灣如果可以消除現存的貿易障礙，就更好了，例如離岸風電自製率的要求、動植物檢疫相關規定等；很多貿易障礙正在消除，是因為彼此有緊密合作。

蘇貞昌表示，台灣半導體、晶片居世界供應鏈的關鍵地位，如果台灣被中國用武力破壞，全世界從飛機到手機都將受非常大影響，不只是經濟，連生活都會受影響；台灣與歐盟不只是相同價值，而且是相同利益，要一起努力。（編輯：蘇志宗）1111219