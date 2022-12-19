更多編輯台推薦新聞：
梅西獲卡達世足賽金球獎 姆巴佩進8球奪金靴獎
運動

梅西獲卡達世足賽金球獎 姆巴佩進8球奪金靴獎

專訪／白帽駭客組團隊搶攻數位身分驗證商機 破解deepfake
科技

專訪／白帽駭客組團隊搶攻數位身分驗證商機 破解deepfake

鄭明典分享玉山凍雨美景 揭成因：雨水落至地面才結冰
生活

鄭明典分享玉山凍雨美景 揭成因：雨水落至地面才結冰

一週大事／美核融合研究重大突破、中國搶藥潮、央行升息半碼...
生活

一週大事／美核融合研究重大突破、中國搶藥潮、央行升息半碼...

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
魔獸霍華德未出賽讓球迷撲空 雲豹總經理蘇翊傑致歉辭職
首頁 / 政治

歐洲議會國貿委員會來台 蔡總統20日接見訪團

2022/12/19 20:09（12/19 20:29 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北19日電）總統府發言人張惇涵今天說，總統府誠摯歡迎歐洲議會「國貿委員會」（INTA）代表團來台訪問，總統蔡英文明天上午將於總統府接見代表團，就數位經濟、綠能、醫療衛生等共同關切議題深入交換意見。

張惇涵晚間向媒體表示，代表團此行由國貿委員會副主席阿西馬柯波蘿（Anna-Michelle Asimakopoulou）率領，共7位跨國籍、跨黨團歐洲議會議員。

張惇涵說，近年歐洲議會屢次通過友台決議，以實際行動支持台灣的國際參與，以及深化台歐盟間的合作交流，充分展現歐洲議會對台灣的高度關注與支持。

張惇涵表示，此行也是繼去年11月歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序（含假訊息）」（INGE）特別委員會籌組官方代表團，以及今年7月副議長畢爾（Nicola Beer）率團訪台後，歐洲議會再度有高層級代表團訪台。期盼透過這次交流，進一步促進台灣與歐盟的經貿合作關係，並攜手為疫後經濟復甦與全球民主韌性共同努力。（編輯：林興盟）1111219

#張惇涵
#歐洲議會
#總統府
張惇涵
府：小三通仍須依疫情與整體情勢評估 尚未定案 中國禁金門高粱台啤 府：無助兩岸貿易正常往來
蔡英文
接見愛心媽媽 總統：政府持續周全保障身心障礙者 嶄新南方澳大橋下午通車 總統：期待轉型重生
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族