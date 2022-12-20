游錫堃接見歐洲議會國貿委員會訪團 感謝支持台灣

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（中央社記者范正祥台北20日電）立法院長游錫堃今天接見歐洲議會國貿委員會（INTA）代表團時表示，感謝歐洲議會對台灣的支持，他呼籲國際民主同盟國積極合作，共同守護台灣的民主自由，捍衛全球和平穩定發展。

代表團一行由國貿委員會副主席阿西馬柯波蘿（Anna-Michelle Asimakopoulou）率領到立法院拜會游錫堃並接受款宴，包括立法院秘書長林志嘉、民進黨立委蔡適應、國民黨立委陳以信、台灣民眾黨立委邱臣遠、時代力量立委邱顯智等人在場。

游錫堃致詞時表示，今年7月率團到歐洲訪問，親身體會歐洲對台灣的關注與支持，非常感動。歐盟是台灣堅定的民主盟友，感謝歐洲議會過去2年，一共通過25項友台決議案，他代表立法院向歐洲議會致上崇高謝意。

游錫堃說，今年7月，歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）訪台時，他正在歐洲訪問沒能親自接待，但看到她在台灣公開呼籲「只有台灣人民可以決定台灣自己的未來」至感敬佩，感謝畢爾支持台灣。

游錫堃也感謝在場的議員包瑞翰（Reinhard BÜTIKOFER），他說，今天雖然是彼此首度見面，但一見如故，因為兩人有同樣的「勳章」，也就是同樣遭受中共制裁，這是一種榮譽，代表彼此對於維護民主自由所做的努力受到肯定。感謝包瑞翰在國際上力挺台灣，也敬佩包瑞翰關心中國境內少數民族的人權。

游錫堃指出，歐洲是民主政治發源地，歐洲議會是一個超國家的跨國議會，不同文化和語言的國家，透過民主機制溝通、協調，達成共識與合作，並引領整個歐洲的發展方向；從烏俄戰爭後，歐洲議會於6月23日給予烏克蘭歐盟候選國地位、11月譴責俄羅斯為「支持恐怖主義國家」等決議，足可證明歐洲議會的重要影響力。

他說，面對中共專制政權，對內壓迫、對外擴張，戰狼外交橫行各地、對台灣不放棄武力等，「犯我中華者，雖遠必誅」的天朝心態，已經對全球的和平穩定與自由民主帶來巨大威脅。

游錫堃表示，台灣是華人文化圈的民主堡壘，在國際民主版圖逐漸縮減的今日，他呼籲國際民主同盟國積極合作，共同守護台灣的民主自由，以利進一步催化中國境內的民主化，期待不久的未來，中國全體人民也能一樣過著自由民主快樂的生活。（編輯：謝佳珍）1111220

立法院長游錫堃（後中）20日在立法院接見歐洲議會國貿委員會（INTA）代表團一行，中午設宴款待來賓。中央社記者裴禛攝 111年12月20日