歐洲議會2份年度報告挺台 外交部：感謝聲援

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（中央社記者黃雅詩台北19日電）歐洲議會通過外交及防禦2份年度報告皆納入友台文字，外交部今天表達誠摯歡迎及感謝，強調在中國持續對台恫嚇之際，歐洲議會的強力聲援對台灣具有重要意義。

對於報告呼籲儘速啟動「台歐盟雙邊投資協議」（BIA）前置作業，媒體詢問是否已有預估期程表。歐洲司副司長呂世凡今天在例行記者會答覆指出，歐洲議會針對此案已多次通過決議支持，也呼籲歐盟盡速啟動相關影響評估、公眾諮詢、範疇界定等談判準備工作。

呂世凡表示，去年歐洲議會副議長與國貿委員會（INTA）訪台，都很關注加強雙邊高科技供應鏈韌性的合作，INTA副主席更明確提到「現在就是台歐盟啟談BIA的最好時機」， 因此外交部將持續配合經濟部與其他主管部會，積極洽辦推動台歐盟BIA案。

呂世凡表示，近2年來歐洲議會已通過25個友台決議，並多次在「共同外交暨安全政策」以及「共同安全暨防禦政策」年度執行報告決議案中，納入支持台灣的段落，除持續關注包括中國對台軍事威脅的區域情勢外，也多次重申支持台灣國際參與的堅定承諾。

呂世凡表示，此次決議案內容更首度呼籲歐盟執委會提升台歐盟整體合作，再度呼應歐洲議會2021年10月通過的「台歐盟政治關係暨合作」的歷史性報告，展現對深化台歐盟合作的支持。

呂世凡表示，政府將持續追求台海和平穩定，維持兩岸現狀，以及推動有意義參與國際組織，繼續推動與歐盟的合作及交流，並進一步拓展雙邊各層面的夥伴關係。

歐洲議會於1月18日表決通過歐盟「共同外交暨安全政策」（CFSP）及「共同安全暨防禦政策」（CSDP）二項年度執行報告決議案，強烈譴責中國持續對台軍事挑釁，重申堅決反對任何片面改變台海現狀的行徑，並呼籲中國停止所有危害區域穩定的作為。

歐洲議會並表達對台灣人民的堅定支持，認同台灣是歐盟共享民主、自由、人權及法治的價值夥伴，同時呼籲歐盟執委會與台灣建立戰略合作，包括在經濟、科學、文化及政治等各項領域建立高層互動，儘速啟動台歐盟BIA前置作業，強化供應鏈韌性合作，以及共同對抗假訊息、外來干預，以建立全面且更強勁的夥伴關係。

決議案另呼籲歐盟及會員國與國際夥伴合作，共同協助維護台灣的民主自由及支持台灣參與國際組織。（編輯：翟思嘉）1120119