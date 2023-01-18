歐洲議會通過年度外交安全2報告 納入挺台條文

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歐洲議會大會18日表決通過外交及防禦共同政策的兩份年度報告，內容指台灣為歐盟關鍵夥伴，並呼籲歐盟執委會與台灣建立戰略合作關係。圖為歐洲議會議場。（路透社）

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（中央社記者田習如布魯塞爾18日專電）歐洲議會大會今天表決通過外交及防禦共同政策的兩份年度報告，內容指台灣為歐盟關鍵夥伴，並呼籲歐盟執委會與台灣建立戰略合作關係。

在史特拉斯堡舉行的歐洲議會（European Parliament）大會今天中午表決通過由外交委員會主導提出的2022年度「共同外交暨安全政策」（CFSP）及「共同安全暨防禦政策」（CSDP）執行報告。

外交委員會主席麥克亞力斯特（David McAllister）在上午記者會中表示，國際情勢在2022年出現冷戰以來最大的轉折，歐盟除了強化防禦、因應俄烏戰爭，在印太地區的角色也必須更明顯。

議會通過的兩份報告中，將中國在南海的軍事建設及對台灣的挑釁行為列為關切重點，重申堅決反對任何片面改變台海現狀的企圖，並呼籲中國停止所有危害區域穩定，且對歐洲安全與繁榮造成直接影響的行徑。

報告內容強調台灣為歐盟關鍵夥伴及印太地區民主盟友，表達與台灣人民同舟共濟的精神，並呼籲歐盟執委會（European Commission）及歐盟外交和安全政策高級代表與台灣建立「戰略合作」關係。

歐盟外交和安全政策高級代表身兼執委會副主席，是歐盟對外事務最高負責人，現任者為包瑞爾（Josef Borrell）。

議會報告舉出與台灣戰略合作關係的內涵，包括在經濟、科學、文化及政治等各領域展開高層互動、儘速啟動「台歐盟雙邊投資協議」（BIA）前置作業、強化供應鏈韌性合作，以及共同對抗假訊息與外來干預等，以建立全面且更強勁的友好夥伴關係。

議會並呼籲歐盟及會員國與國際夥伴強化合作，共同協助維繫台灣的民主自由及國際參與。

此外，「共同外交暨安全政策」報告要求歐盟機構提出計畫，使歐盟能在聯合國擁有正式席次，包括爭取進入聯合國安全理事會（UN Security Council）。「共同安全暨防禦政策」報告則要求歐盟儘速提供烏克蘭所需的現代化武器，包括新一代防空系統。

「共同外交暨安全政策」報告以407票同意、92票反對通過，「共同安全暨防禦政策」以459票同意、93票反對通過。（編輯：黃自強）1120118