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歐洲議會國貿委員會副主席：支持台灣國際參與

2022/12/20 15:18（12/20 15:24 更新）
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立法院長游錫堃20日在立法院設宴款待歐洲議會國貿委員會（INTA）代表團，委員會副主席阿西馬柯波蘿（Anna-Michelle Asimakopoulou）（圖）致詞和與會來賓交流。中央社記者裴禛攝 111年12月20日
立法院長游錫堃20日在立法院設宴款待歐洲議會國貿委員會（INTA）代表團，委員會副主席阿西馬柯波蘿（Anna-Michelle Asimakopoulou）（圖）致詞和與會來賓交流。中央社記者裴禛攝 111年12月20日
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（中央社記者范正祥台北20日電）歐洲議會「國貿委員會」（INTA）副主席阿西馬柯波蘿（Anna-Michelle Asimakopoulou）今天指出，民主台灣的未來，要由台灣人民自己來決定。她也表示，持續支持台灣的國際參與。

阿西馬柯波蘿今天率代表團一行參訪立法院、拜會立法院長游錫堃。阿西馬柯波蘿致詞時說，到立法院就好像回到家一樣的溫馨，感謝游錫堃的熱烈歡迎，游錫堃的講話很有智慧，他對歐洲議會的角色與功能，也有深入的了解。

談及歐洲議會對台灣的友好，阿西馬柯波蘿指出，歐洲議會成員多數都支持台灣，因為大家都立足法治，有共同普世價值，也都尊重民主、自由，保護人權。她也感謝立法院和台灣，站在正確的一邊，支持烏克蘭。

阿西馬柯波蘿關心台海和平，反對任何形式暴力威脅，尤其是來自中共專制政權，她說，「我們認為，民主台灣的未來，要由台灣人民自己來決定」。

她並表示，會加速推動洽簽台歐盟雙邊投資協定（BIA）也會持續支持台灣的國際參與。阿西馬柯波蘿強調，台灣是歐盟非常重要的經貿夥伴，台灣在區域的戰略位置以及在供應鏈韌性數位發展方面都扮演重要角色，希望加速台灣與歐盟的互相投資。（編輯：郭無患）1111220

立法院長游錫堃20日接見歐洲議會國貿委員會（INTA）代表團，委員會副主席阿西馬柯波蘿（Anna-Michelle Asimakopoulou）（左）代表致詞。中央社記者裴禛攝 111年12月20日
立法院長游錫堃20日接見歐洲議會國貿委員會（INTA）代表團，委員會副主席阿西馬柯波蘿（Anna-Michelle Asimakopoulou）（左）代表致詞。中央社記者裴禛攝 111年12月20日
#歐洲議會
#阿西馬柯波蘿
#游錫堃
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