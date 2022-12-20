國防部招考30名法務官 開放大學以上學歷報名

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（中央社記者游凱翔台北20日電）國防部今天表示，「國防法務官」將開放大學以上學歷者報考，明年3月下旬筆試，預計錄取30名，從事部隊訴訟代理、軍事行動法制諮詢等作業。

考試院會日前通過，為配合國防法律事務的用人需要，民國112年首次辦理國防法務官考試，分二試舉行，第一試筆試在112年3月25日到26日舉行，第二試口試在112年7月1日舉行，只設台北考區，並開放一般大學畢業生都可報考。

國防部上午舉行「國防法務官考試說明」記者會，法律事務司人權保障處長吳逸聖少將指出，為提升國防法務整體法律專業質量，期望藉國家考試機制，使現職軍法軍官的法律專業經考試獲得認定，並開放一般大學畢業生報考，廣納民間優秀法律人才，預計錄取30名。

吳逸聖說明，考試分筆試（民國112年3月25日、26日）以及口試（112年7月1日），科目包括憲法與行政法、民法與民事訴訟法、刑法與刑事訴訟法、陸海空軍刑法與軍事審判法、國文及英文。

應考條件為：現役軍官為年齡45歲以下；後備役軍官則是退伍未逾5年或曾志願入營經解除召集逾1年且未逾3年之後備役軍官（上尉40歲以下；中尉、少尉35歲以下）；未役青年的年齡在20歲以上、32歲以下，錄取後應先經入伍訓練取得軍官任職資格，才可派任。

吳逸聖指出，法務官從事部隊法務，國防法制、訴訟代理、軍事行動法制諮詢等作業。（編輯：郭無患）1111220