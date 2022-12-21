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中國搶藥延燒到台 民眾黨團籲政府果決作為

2022/12/21 11:05（12/21 11:16 更新）
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中國COVID-19疫情引發藥荒，台灣出現部分特定品牌退燒藥被大量收購，導致缺貨及叫貨困難。台灣民眾黨立法院黨團幹事長張其祿（右）等人21日呼籲政府要有果決作為。中央社記者范正祥攝 111年12月21日
中國COVID-19疫情引發藥荒，台灣出現部分特定品牌退燒藥被大量收購，導致缺貨及叫貨困難。台灣民眾黨立法院黨團幹事長張其祿（右）等人21日呼籲政府要有果決作為。中央社記者范正祥攝 111年12月21日
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（中央社記者范正祥台北21日電）中國COVID-19疫情引發藥荒，台灣出現部分特定品牌退燒藥被大量收購，導致缺貨及叫貨困難。台灣民眾黨立法院黨團今天呼籲，政府要有果決作為，給民眾交代。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠和幹事長張其祿上午在立法院召開記者會回應相關時事。

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談及中國搶藥延燒到台，張其祿說，民眾黨團最近觀察，台灣退燒藥品已經出現缺貨現象，至為誇張；如果政府看到這個現象，是不是可以有果決作為，給民眾有效交代，因為台灣仍在防疫期間，防疫等級也沒有降低。

張其祿說，台灣過去曾發生缺口罩、疫苗、快篩劑，難道現在又要缺退燒藥品，政府如果真有決心，乾脆直接禁止將相關藥品以包裹方式寄往中國。（編輯：謝佳珍）1111221

#張其祿
#民眾黨立法院黨團
#台灣
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