服務處主任挺黃敏惠？王美惠哭訴：盡力輔選問心無愧

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（中央社記者王揚宇、葉素萍台北21日電）民進黨中常委陳茂松今天說，民進黨立委王美惠的服務處主任，在嘉義市長選舉時支持對手。王美惠今天反駁說，她無法約束也完全不知情，這麼沉重的指控令人心寒，不知政治黑暗到如此地步。

而在王美惠發布聲明後，許多友人打電話關心她；王美惠邊哭邊說自己專心問政也認真輔選，而且為嘉義盡心盡力，沒有一天懈怠過，為何要這樣對她，真的有夠過分等語。

民進黨今天召開中執會，與會者轉述指出，陳茂松在會中2度落淚，也提到嘉義市長選舉竟慘敗到如此程度，王美惠的服務處主任在LINE群組支持對手（嘉義市長當選人黃敏惠），小英之友會創會會長也沒有配合黨的方向。

對此，王美惠發布3點聲明指出，自2020年當選立委後，理事長（陳茂松所稱的主任）在她服務處擔任無給職的義工，是義務來幫忙，理事長並沒有領她團隊任何的薪資或是補貼，這點歡迎大家去查證。

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王美惠說，對於理事長個人的行為，她無法約束也完全不知情，而且據她所知，理事長個人和民進黨嘉義市長候選人李俊俋，過去雙方有些過節，而且也有訴訟。

王美惠指出，競選期間適逢立法院會議，她白天立院開會，趁著立院空檔在清晨、晚上，台北趕回嘉義，一天跑4到5場的輔選行程。這次選舉她盡心盡力、輔選更是問心無愧，民進黨已經慘敗成這樣，如果黨的中常委，還要對她提出這麼沉重的指控，實在是令人心寒，不知政治黑暗到如此地步。（編輯：蘇龍麒）1111221