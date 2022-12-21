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首頁 / 政治

新北正副議長選舉 民進黨陳啟能李倩萍登記角逐

2022/12/21 20:55
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（中央社記者王鴻國新北21日電）新北市議會25日將改選正副議長，民進黨團總召陳啟能、副總召李倩萍在黨團登記截止前完成登記，將搭配參選正副議長。陳啟能表示，民進黨在正副議長參選上絕不會缺席。

新北市議會共66席，第4屆議員選舉結果，國民黨取得32席、民進黨獲28席、無黨團結聯盟及無黨籍共5席、民眾黨1席，預定12月25日宣誓就職暨進行議長、副議長選舉。

國民黨日前已完成議長、副議長參選意願登記，僅現任議長蔣根煌、副議長陳鴻源登記，爭取連任。民進黨團今晚6時截止登記，陳啟能、李倩萍趕在截止登記前2分鐘完成登記。

陳啟能表示，民進黨在下屆新北市議會將占有28席，是不可能在正副議長選舉中缺席。黨團將在23日召開黨團會議，確認參選名單。

民進黨新北市議會黨團指出，黨團公告開放正副議長及黨團總召參選登記至今晚6時止，最後僅陳啟能、李倩萍登記參選正副議長。

另外，市議員鄭宇恩、市議員當選人許昭興2人登記參選黨團總召。黨團預定23日召開會議確認參選正副議長人選及選出下屆新會期黨團總召。（編輯：戴光育）1111221

#陳啟能
#李倩萍
#民進黨新北市議會黨團
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