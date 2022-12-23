2024人選 趙少康：願支持合適者、若沒有就自己選

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（中央社記者劉冠廷台北23日電）國民黨在地方選舉勝利後，外界開始關注2024總統人選，曾表態有意參選總統的戰鬥藍發起人趙少康今天說，願意支持比他適合的人，若沒有就自己出來選，目標是下架民進黨。

國民黨在這次地方九合一選舉中，囊括14縣市的執政權，戰果豐碩，藍營支持者對2024重返執政開始有所期待。而這次選戰中，自詡為總教練，賣力輔選的黨主席朱立倫、在新北市獲得空前勝利的市長侯友宜、以及組織戰鬥藍的趙少康，都是黨內討論的對象。

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趙少康今天上午在出席中華民國核能學會第32屆第3次會員大會前，在受訪時談到2024藍營人選的議題，他表示，他在觀察，如果有比他更適合的人願意出來，他都支持，目標是下架民進黨，因為若是民進黨再執政，恐會將台灣搞的一塌糊塗，以及引來戰爭的風險。

趙少康強調，2024的目標，就是集合所有在野力量，拉下民進黨，所以有比他合適的就支持，沒有比他合適的人，他就自己出來選。而目前還沒什麼人表態，大家都在觀望。（編輯：趙蔚蘭）1111223