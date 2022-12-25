朱立倫：國民黨要展現決心 會團結一致

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國民黨主席朱立倫（左）25日表示，國民黨現在要展現為人民拚好日子的決心，後續還有兩場延長賽補選，會團結一致。中央社記者葉臻攝 111年12月25日

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（中央社記者葉臻桃園25日電）國民黨主席朱立倫今天說，國民黨現在要展現為人民拚好日子的決心，後續還有兩場延長賽補選，會團結一致。針對高雄市議長選前藍營風暴非常遺憾，考紀會將在事後積極處理。

朱立倫上午至桃園市出席第3屆市長暨一級機關首長聯合宣誓就職典禮，會後接受媒體聯訪時，被問及桃市府小內閣名單，遭外界質疑有許多是朱立倫的人馬。

朱立倫表示，這些人才不管原來是在前桃園市長鄭文燦任內、他任內，或是前桃園縣長吳志揚任內，都是桃園的好人才，是非常專業的團隊，不要用有色的眼睛去看。

媒體詢問，有關國民黨2024人選，戰鬥藍發起人趙少康建議納入黨員投票機制，並說鴻海創辦人郭台銘、新北市長侯友宜和朱立倫都很優秀。

朱立倫表示，國民黨現在要展現為人民拚好日子的決心，讓今天上任的地方首長全力拚市政是最重要的，國民黨部還有兩場延長賽補選，會戰戰兢兢、全力以赴，讓民眾看到國民黨努力做事情、團結一致。

針對高雄市議長選前藍營風暴，朱立倫說，呼籲大家團結一致，對於任何違反黨紀的部分，都覺得非常遺憾，考紀會也會在事後積極處理，「我們還是秉持一個決心，在國民黨最困難的時候團結一致」。

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