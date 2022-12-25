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朱立倫：國民黨要展現決心 會團結一致

2022/12/25 11:54（12/25 12:46 更新）
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國民黨主席朱立倫（左）25日表示，國民黨現在要展現為人民拚好日子的決心，後續還有兩場延長賽補選，會團結一致。中央社記者葉臻攝 111年12月25日
國民黨主席朱立倫（左）25日表示，國民黨現在要展現為人民拚好日子的決心，後續還有兩場延長賽補選，會團結一致。中央社記者葉臻攝 111年12月25日
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（中央社記者葉臻桃園25日電）國民黨主席朱立倫今天說，國民黨現在要展現為人民拚好日子的決心，後續還有兩場延長賽補選，會團結一致。針對高雄市議長選前藍營風暴非常遺憾，考紀會將在事後積極處理。

朱立倫上午至桃園市出席第3屆市長暨一級機關首長聯合宣誓就職典禮，會後接受媒體聯訪時，被問及桃市府小內閣名單，遭外界質疑有許多是朱立倫的人馬。

朱立倫表示，這些人才不管原來是在前桃園市長鄭文燦任內、他任內，或是前桃園縣長吳志揚任內，都是桃園的好人才，是非常專業的團隊，不要用有色的眼睛去看。

媒體詢問，有關國民黨2024人選，戰鬥藍發起人趙少康建議納入黨員投票機制，並說鴻海創辦人郭台銘、新北市長侯友宜和朱立倫都很優秀。

朱立倫表示，國民黨現在要展現為人民拚好日子的決心，讓今天上任的地方首長全力拚市政是最重要的，國民黨部還有兩場延長賽補選，會戰戰兢兢、全力以赴，讓民眾看到國民黨努力做事情、團結一致。

針對高雄市議長選前藍營風暴，朱立倫說，呼籲大家團結一致，對於任何違反黨紀的部分，都覺得非常遺憾，考紀會也會在事後積極處理，「我們還是秉持一個決心，在國民黨最困難的時候團結一致」。

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針對台南市議會在選前發生多起紛擾事件，朱立倫說，民進黨越來越黑，台南市已經變成外傳的高譚市，想請問副總統賴清德，要怎麼去面對故鄉變這麼黑、這麼亂？如何讓大家對民進黨執政還有信心？

針對政府循序推動「小三通」，未包含台商中轉，引發在陸台商不滿。朱立倫表示，這是一個毫無同胞愛的作法，台灣人在大陸工作、經商、求學、居住，不能回家過年嗎？做那麼多的限制，還講亂七八糟的理由，民進黨到底有沒有一點同胞愛。（編輯：張銘坤）1111225

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