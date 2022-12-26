綠指多位藍營正副議長涉黑 藍：混淆是非潑髒水

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（中央社記者王承中台北26日電）民進黨指國民黨排黑說一套做一套，國民黨發言人江怡臻今天表示，國民黨提名標準的排黑條款比民進黨嚴格，民進黨卻持續混淆是非來潑髒水，始終不敢面對自己染黑與詐欺學位等爭議，自證敗選後仍不知檢討反省。

全國縣市議會昨天舉行議員就職及正副議長選舉，民進黨發言人謝子涵今天說，掌握許多縣市議會多數席次的國民黨，不但提名多位涉及暴力、恐嚇、被提報治平的人士擔任正副議長，且都順利當選，證明國民黨的排黑是說一套做一套。

國民黨發言人江怡臻則透過新聞稿指出，過去這段時間講得非常清楚，是「提名標準」的排黑條款比民進黨嚴格，民進黨卻持續將提名標準放大到所有情境、混淆是非來潑別人髒水，自證九合一敗選後持續不知檢討反省。

江怡臻表示，民進黨所舉出的所謂案例，在各項法律要件上都符合國民黨黨章及國家公職選舉相關規定，中選會也已允許這些人參選，更獲得民意認同。反觀民進黨黨內指控台南議長選舉染黑、有黑道中常委等疑雲，民進黨至今對此噤若寒蟬、無能處理，呼籲民進黨別再潑別人髒水，把自己家裡先管好再來檢討別人。

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江怡臻指出，民進黨推動的所謂「排黑」，其實是假排黑之名、行護航之實，被台北大學撤銷博士學位的民進黨立委蔡適應竟要求「選舉公報不強制要求揭露候選人學歷」，並包裹在其排黑的同一提案當中。

她表示，民進黨對已服刑結束、緩刑的前科放大檢視，卻不正視自身涉及論文抄襲，有如詐欺學位、詐騙選民的行徑，選民絕不接受。民進黨如果始終不敢面對自己染黑與詐欺學位等爭議，卻繼續潑別人髒水，繼續上演「綠能你不能」的雙標作為，人民將會發覺民進黨不知反省，必會繼續用選票給傲慢的民進黨教訓。（編輯：林興盟）1111226