恩恩案遭糾正 新北市府：尊重、配合中央調整改進

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（中央社記者高華謙新北27日電）監察院就「恩恩」案對新北市政府提出4點糾正事項，包括通話時一再確認個資等。新北市府說，事發後市府衛生、消防2機關全力配合中央腳步調整改進，對監察院意見予以尊重。

新北市2歲童「恩恩」感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）過世，家屬質疑延誤送醫。

監察院社會福利及衛生環境委員會、內政及族群委員會聯席會議21日通過監委趙永清、葉大華、蘇麗瓊所提「恩恩罹患新冠肺炎緊急送醫案」調查報告，糾正衛生福利部、新北市政府。趙永清今天上午舉行記者會說明糾正案細節。

趙永清表示，消防署去年6月函頒「消防機關應變指引」，新北市消防局去年7月也修訂「新北市消防應變指引」，明定「應優先派遣救護車著裝前往」與「同時聯繫衛生單位指定後送醫院」要同時並進，但放在119勤務中心服勤人員桌上的「處理流程圖」卻沒有一併修改，導致119執勤員依循以往由衛生單位轉送消防局執行檢疫送醫案件處理流程辦理。

趙永清說，中和區衛生所在COVID-19疫情期間沒調整電話自動語音答覆內容，又把24小時緊急聯絡專線說明放在語音最後，民眾難以注意；且新北市消防局與家屬間、以及消防局與衛生局間竟有6通電話一再重複詢問個資，浪費很多時間，行政效能不彰。新北市衛生局沒有建置其他有效緊急聯繫管道，難辭其咎。

趙永清說，恩恩家屬是報案當事人，也是利害關係人，新北市府卻任由消防局以恩恩家屬非當事人為由，拒絕提供機關間聯繫錄音檔或完整錄音譯文，行政處分有不符明確性程序違法，實體上也缺乏正當性。新北市政府對相關疑點未能積極督促說明，處置失當。

另外，趙永清說，至於前新北市消防員質疑新北市消防局動員科室職員「網內互打假報案」，調查報告指出，新北市消防局救災救護指揮中心在恩恩家屬前往聽取錄音檔時，動員防疫派遣中心2名輪值人員撥打119行政分機，並由119人員5人接聽，總計進行9通電話測試。

趙永清說指出，雖據消防局檢討表示，是為讓家屬了解案發當天119業務繁忙，每通測試通話內容僅約5秒，未影響救災勤務等，但消防局在恩恩家屬不知情下動員模擬，引發內部人員不滿而對外爆料，徒生「造假演戲」爭端，有失謹慎，不到要糾正程度，但應該要檢討。

監察院新聞稿指出，新北市政府就「機關職責」而言，在恩恩案緊急送醫行政程序與效能上確實有許多應改善的缺失，衛生局與消防局未能有效聯繫，應予檢討。

監察院新聞稿說，新北市消防與衛生機關第一線處理人員長期肩負防疫重責，錄音譯文顯示，人員接獲進線後已進行處理，醫學專家諮詢時認為尚難對「個人」課以怠失之責，請新北市政府確實檢討改善執行面相關問題，避免日後再發生類似案例。

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新北市政府表示，針對監察院就送醫流程提出對衛福部及新北市政府糾正內容，在事發當下，中央第一時間立刻進行檢討改進，並改變送醫流程SOP（標準作業程序），市府衛生、消防2機關也全力配合中央腳步隨之調整，對於監察院提出相關意見，市府都會予以尊重。

新北市政府說，消防局與衛生局會秉持不斷虛心檢視態度，積極隨疫情趨勢配合中央步伐調整相關措施，為防疫盡最大的努力。（編輯：李錫璋）1111227