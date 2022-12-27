恩恩案糾正新北市府 監委：拒提供錄音有傷政府威信

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（中央社記者陳俊華台北27日電）監察院調查「恩恩案」，通過糾正衛福部、新北市政府。監委趙永清今天說，新北市府拒絕提供錄音檔、譯文，不符行政程序，有傷政府威信；監委葉大華說，新北市長侯友宜對家屬，可以更有溫度。

新北市2歲童「恩恩」感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）過世，家屬質疑延誤送醫。監委趙永清、葉大華、蘇麗瓊立案調查，監察院21日通過3人所提調查報告，糾正衛生福利部、新北市政府。

趙永清上午舉行記者會指出，恩恩家屬質疑新北市府自創「消防局須先聯繫衛生單位方能派遣救護車」的內部規定，衛生單位又沒專人處理，導致消防人員無法及時聯繫而延誤送醫，且新北市政府拒絕提供機關間橫向聯繫錄音檔，企圖掩蓋真相。

糾正新北市政府部分，趙永清表示，事發當天新北市衛生局與中和區衛生所截至晚間7時，都有人員在勤，但因業務量大，導致防疫專線時常處於忙線中，且中和衛生所將緊急聯絡專線放在電話自動語音的最後，讓民眾難以注意。

趙永清說，新北市消防局與衛生局間，未建立有效聯繫機制，且本案情況危急，在聯繫處理過程中，共有6通電話一再重複確認個資，浪費很多時間，行政效能不彰，應檢討改善。

趙永清指出，恩恩家屬是報案當事人也是利害關係人，依政府資訊公開法向新北市政府申請提供完整錄音檔，但新北市府拒絕提供錄音檔或完整譯文，不符行政程序，也缺乏正當性，家屬看到的譯文摘要，還比不上媒體曝光的完整過程，有傷政府威信，處置失當。

趙永清說，新北市消防局救災救護指揮中心在今年6月6日上午，恩恩家屬前往聽取錄音檔時，動員防疫派遣中心2名輪值人員撥打119行政分機，並由5名119人員接聽，共進行9通電話測試。但在恩恩家屬不知情況下，動員模擬救災情況，徒生「造假演戲」的爭端，有失謹慎。

趙永清表示，新北市府在緊急送醫的行政程序、效能上，有許多缺失，消防局、衛生局未能有效聯繫，應予檢討；一關一關「卡關」、重複詢問個資，1個多小時後才派車，執行面應該檢討、改善。

趙永清說，他跟侯友宜有個重要交集，是健康幼稚園發生火燒車事件後，成立靖娟文教基金會，創會時他是立法院代表、也是董事之一，侯友宜當時在警界服務，是家屬代表，因為侯友宜的兒子也在車上，發生事故。

趙永清表示，針對這事情，侯友宜應該很有感觸，都是喪失愛子。他問新北市議員，侯友宜是否有跟家屬見面，但議員說始終都沒有；他認為侯友宜不妨也要跟家屬見面，好好傾聽、關懷，協助家屬走出傷痛，「基於朋友立場，建議他應該見面、好好談一談」。

葉大華也說，在金山小編案時，侯友宜親自到家屬家中安慰，當恩恩染疫發生不幸事件，作為新北市大家長，應該更有溫度，彌平恩恩父母失去愛子的沉痛心情。

葉大華表示，授權第一線人員處理決策上，除了要指令明確，要更有同理心。即使恩恩爸提出國賠，遇到針鋒相對時，侯友宜應出面調解，不要讓社會輿論被帶風向，甚至對家屬造成二度傷害。（編輯：謝佳珍）1111227