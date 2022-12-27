恩恩案糾正衛福部 監委：1922未發揮緊急聯繫功能

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中央社記者陳俊華台北27日電）「恩恩案」監察院糾正衛福部、新北市政府。監委趙永清今天說，疾管署的感染管制措施是為成人設計，未考量兒童特殊狀況，缺乏彈性；1922專線未發揮緊急聯繫功能，衛福部督導不周。

新北市2歲童「恩恩」感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）過世，家屬質疑延誤送醫。監委趙永清、葉大華、蘇麗瓊立案調查恩恩案，監察院21日通過三人所提調查報告，糾正衛生福利部、新北市政府。

趙永清上午舉行記者會指出，調查將近半年時間，才通過調查報告。當時缺乏兒童確診重症病例，且疫情發展迅速，無須對個人究責，但家屬遵循政府防疫政策規定，卻未能獲得有效的緊急醫療救護，發生「政府失靈」效應，因此「對事糾正」、「不對人究責」。

調查意見中，趙永清說，衛福部疾管署在民國109年2月發布實施「感染管制措施」，禁止居家隔離或檢疫者自行前往就醫，但管制措施是為成人設計，沒有考量到兒童的特殊情況，缺乏彈性。

趙永清表示，衛福部制定「居家隔離通知書」範本中，雖有「緊急避難外出不予處罰」規定，但在恩恩案當時適用的範本，「緊急避難」例示文字是「火災、地震」，易使一般民眾認為限於天災；恩恩案後才新增「需緊急外出就醫」得離開隔離場所、不予處罰，顯見修正前的用語有欠明確。

趙永清說，恩恩家屬在案發當天下午5時42分及晚間6時9分，兩度進線1922防疫專線，表明小孩情況危急、聯繫新北市衛生單位困難，請求協助送醫。但1922未明確傳遞「情況危急得自行就醫」等訊息，也未發揮協助聯繫衛生機關處理的功效，衛福部難辭督導不周之咎，應確實檢討改善。

趙永清表示，恩恩案是國內首例兒童感染新冠肺炎引發腦水腫致死案例，引發關注，也對台灣醫療帶來許多正面影響；「恩恩是護衛小天使」，促使中央亡羊補牢，修正放寬緊急自行就醫條件、明訂兒童重症警訊症狀、開設學齡前兒童就醫綠色通道等，保護許多兒童生命。

趙永清說，衛福部應以本案為鑑，持續深入檢討緊急送醫過程中凸顯的各項問題，從制度面根本改善，強化兒童緊急醫療應變措施；也請衛福部追蹤關懷受創傷的家屬，給予必要支持。

趙永清指出，據疾管署統計，截至12月25日，兒童確診累計118萬4309例，其中重症288例（含死亡38例），恩恩案引發社會爭議，看了很不捨，行政機關不管中央或地方，都有該糾正、應檢討的地方；過程有很多社會紛擾、情緒性批評，都非常不好，應還原事實真相。（編輯：張均懋）1111227