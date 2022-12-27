拒供恩恩案錄音遭糾正 新北：法允許下助家屬聽取

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（中央社記者高華謙新北27日電）監察院就恩恩案糾正新北市府並提出4點缺失，包括新北市府任由消防局拒絕提供錄音檔等；新北市府說，未來家屬如果有聽報案通話需求，會以同理心在法律允許範圍內極力協助。

新北市2歲童「恩恩」感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）過世，家屬質疑延誤送醫。監察院21日糾正衛生福利部與新北市政府，今天對外公開調查報告細節，並對新北市政府提出4點缺失。

缺失包括新北市府任由消防局拒絕提供錄音檔與譯文，不符行政程序；新北市消防局去年7月修訂「新北市消防應變指引」與放在119勤務中心服勤人員桌上的「處理流程圖」不同；消防局與衛生局在電話聯繫中一再重複詢問個資，浪費許多時間；中和區衛生所電話自動語音答覆內容把24小時緊急聯絡專線說明放在最後，新北市衛生局沒有建置其他有效緊急聯繫管道，難辭其咎。

針對拒絕提供錄音檔與譯文，新北市政府表示，對監委提出相關意見都予以尊重，未來就重大或社會矚目案件，家屬如有聽取報案相關通話內容需求，新北市府會站在同理心立場，在法律允許範圍內極力責成相關單位協助家屬。

至於消防局「新北市消防應變指引」與「處理流程圖」版本不同，新北市政府消防局說，一直以來都依照中央流行疫情指揮中心與內政部消防署最新規定調整，執勤人員實際作法也與指引一致；恩恩案發生後，中央流行疫情指揮中心4月17日也分別修訂公告及指引措施，指遇到兒童重症立即派遣救護車前往，新北消防局也立刻依照中央政府改變指引規定辦理。

新北消防局說，對監察院提出調查報告予以尊重，也會虛心檢討，積極改善。自今年4月17日至12月26日，消防局已載送COVID-19確診或疑似確診患者2萬4300餘人，都在接獲民眾報案後立即派車。

至於為何一再重複詢問個資，新北消防局說，民眾以室內電話撥打119到新北市，消防局只能看到來電號碼與地址，加上這是COVID-19防疫案件，都要依照中央指引確認個資細節，不過4月17日後就依照新指引辦理，可直接派遣救護車前往，不需要再重複詢問個資。

對於中和衛生所自動語音答覆內容，新北市政府衛生局表示，監察委員提出糾正意見，衛生局尊重並虛心接受，積極隨疫情趨勢配合中央步伐調整相關措施，持續精進送醫流程，強化聯繫收治醫院。

衛生局說，這起事件讓感染COVID-19兒童緊急送醫治療得以被檢視討論，中央流行疫情指揮中心隨即開放確診民眾自行就醫規定及公告兒童病例警訊表徵，新北市依循相關指引，積極精進送醫流程，開設兒童就診綠色通道，持續推動居家照護，擴大醫療收治量能。

新北市議員卓冠廷在社群網站臉書（Facebook）發文表示，監察院的報告只是替新北市做原本該做的行政調查報告，由監察院把行政單位之前不願意公開的事實，告知關心疫情與恩恩案的民眾。

卓冠廷說，監察院雖有釐清責任歸屬，但沒有咎責，新北市府官員就可繼續打太極閃過所有質疑。這份糾正案已證實新北市政府衛生局與消防局有嚴重疏失，他要求衛生局長陳潤秋、消防局長黃德清自請處分，他並質疑新北市長侯友宜是否願意承認新北市政府有疏失，並正式向家屬道歉。

侯友宜今天上午10時接受媒體聯訪時談及監察院糾正案時說，還沒看到糾正內容，等看到後會跟大家說明。

媒體詢問，恩恩爸爸說既然監察院提出糾正，何時可以和侯友宜見面。侯友宜表示，非常謝謝在這段時間大家的很多寶貴意見，「尤其恩恩爸，我完全可以尊重也感同身受」。（編輯：李錫璋）1111227