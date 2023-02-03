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恩恩1元國賠訴訟3/27開庭 恩恩爸將親自出庭

2023/2/3 17:06
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（中央社記者高華謙新北3日電）「恩恩」父親向新北市府3機關提國家賠償訴訟，將在3月27日下午4時30分於板橋簡易庭開庭。「恩恩」父親將親自出庭；新北市府說，委任律師會去，至於還有誰去可能3月才決定。

新北市中和區2歲童「恩恩」去年4月感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）過世，家屬質疑遭延誤送醫。

「恩恩」的父親日前向新北市政府、衛生局、消防局申請國家賠償，經3機關國賠審議認定不成立國家賠償責任。對此，他去年11月4日在委任律師陳又新等人陪同下，對新北市政府、衛生局及消防局提出新台幣1元的國家賠償訴訟。

據了解，「恩恩」國賠訴訟案已在去年12月9日分案，目前預定今年3月27日下午4時30分於板橋簡易庭開庭，進行言詞辯論程序。

陳又新告訴中央社記者，恩恩父親將親自出庭；另外，因主張的是共同侵權行為，要求這3個機關負連帶賠償責任，如果主張成功，會由3機關一起賠償1元。

新北市政府法制局長吳宗憲說，此案屬民事案件，可以委任律師到庭，因此原則上律師會去開庭，至於另外要派誰去可能要3月才會做決定。

新北地院日前表示，國家損害賠償是走民事訴訟程序，「恩恩」的父母請求金額在10萬元以下，適用小額訴訟程序，因此新北地院板橋簡易庭為第一審，新北地院民事合議庭為第二審，依法第二審宣判即確定，不得上訴。（編輯：方沛清）1120203

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