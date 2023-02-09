網友罵恩恩爸被告 聽完錄音檔後道歉並支持討公道

（中央社記者高華謙新北9日電）恩恩爸爸不滿李姓網友謾罵並提告，雙方近日已見面和解。李男在對談中頻頻道歉，並說當時是因心情不好、被媒體誤導才罵人，聽完錄音檔後支持恩恩爸討公道，新北市府應道歉。

李姓網友去年11月在媒體人羅友志的臉書粉專貼文下方留言，提到「有必要一直責怪市長嗎」「明明就是他自己的錯。沒照顧好小孩，醫院在家附近也不自己送」「是只有他家死人嗎，為什麼死的不是那位爸爸，吵死了」「恩恩爸也是垃圾，該死的是他」；遭恩恩爸提告妨害名譽。

恩恩爸昨天晚間在社群網站臉書（Facebook）發文表示，這個新年對他來說很難熬，他在過年前對兩位網友提告，念在李姓網友是初犯，且犯後態度良好，願意出面道歉、說明原因，且生活並不好過，因此經過整個年假思量，他很艱難的選擇和解和原諒，「我想新的一年，就從這件良善的事情開始吧」。

恩恩爸也貼出兩人談話影片，只見兩人在咖啡廳面對面坐下，恩恩爸先請對方念出那則攻擊性留言，並表示，當時恩恩昏迷，打了119但等不到救護車，且新北市長侯友宜與市府團隊都不向他說清楚，「為什麼你叫我不要怪市長？我哪裡做錯？你聽過錄音檔了嗎」，他並詢問對方是否為侯友宜粉絲。

李男說，他要先跟恩恩爸說對不起，他當時沒有很了解情況，可能是自己之前遭受職場霸凌、又找不到工作，導致心情不好，「想說最近政府很亂，看到媒體人都選完了還在那邊講，一時就留言」；另外，他不是侯友宜粉絲，也認為市府對這件事應該要有交代。

恩恩爸說，新北市政府完全不給他需要的資料，逼得他要出面說出訴求；另外，恩恩昏迷當天他在新竹隔離，他太太一人帶著發燒嘔吐的女兒與恩恩，當時規定是不能自己送醫，「你完全不了解，就憑政治喜好攻擊一個平凡的爸爸」。

李男說，他不是因為政治喜好才留言攻擊，而是情緒控制不好，加上部分媒體以偏概全，導致他錯誤認知，「我一開始真的不了解事情就亂講，真的是我對不起你」，經聽過錄音檔並了解事件後，他覺得再怎麼樣都不是恩恩爸的問題。

恩恩爸哽咽地表示，網路上有人直接拿他跟恩恩合照，用紅筆寫上大大的「去死」。他不奢求網友理解自己的事，但希望不要在網路謾罵受害者，「你們可以什麼話都不說，但不要當加害者的幫凶」，看到這些謾罵都會讓他們的生活很難走下去，「過去8個多月我一直在地獄與正常生活間遊走，我真的很痛苦難受」。

恩恩爸說，他現在已對社會失望，自己是得不到政府答案的受害者，卻有很多市民選擇站在幫凶立場謾罵，他可以選擇不看，但太太是當時努力求救的當事者，「她比我還痛苦」，真的希望有更多良善力量出來。

李男也在自己的臉書貼出道歉文，並表示，恩恩爸只是想向新北市府與侯友宜討公道，但發生這麼大的缺失卻沒有人出來負責、道歉或認錯。在與恩恩爸溝通後，了解事情原委在於新北市府獨創的SOP，才導致悲劇發生，「在此聲援林先生的訴求，並鄭重要求新北市府及轄下衛生局和消防局向恩恩的父親林先生全家道歉」。（編輯：李錫璋）1120209