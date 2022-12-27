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監院糾正案 恩恩爸指新北市府還是在狡辯回應

2022/12/27 20:21（12/27 20:36 更新）
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恩恩爸爸持續追查「消失81分鐘」真相。（中央社檔案照片）
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（中央社記者高華謙新北27日電）「恩恩」的父親今天指出，監察院已明確證實「侯市府獨創SOP」，但新北市府仍在狡辯回應，他不是新北市長侯友宜的政敵，只是個心碎想知道真相的父親，請侯友宜給他道歉。

新北市中和區2歲童「恩恩」感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）過世，家屬質疑遭延誤送醫，監察院21日通過糾正衛生福利部與新北市政府，並在今天對外說明調查報告細節。

針對監察院就送醫流程提出對衛福部及新北市政府糾正內容，新北市政府表示，在事發當下，中央第一時間立刻進行檢討改進，並改變送醫流程SOP（標準作業程序），市府衛生、消防2機關也全力配合中央腳步隨之調整，對於監察院提出相關意見，市府都會予以尊重。

新北市政府指出，消防局及衛生局會秉持不斷虛心檢視態度，積極隨疫情趨勢配合中央步伐調整相關措施，為防疫盡最大的努力。

「恩恩」的父親今晚在臉書（Facebook）發文表示，監察院在今天已明確證實了「侯市府獨創SOP」，若沒有這個獨創的SOP，也不會有後面的81分鐘救護車發生，「我的寶貝恩恩或許現在還在我們的身邊吧」。

他說，事已至此，今天新北市府還是在狡辯回應，更讓他憤怒的是，明明市府已知道做錯，過去8個月卻選擇一路說謊硬拗，選後還聯合媒體人利用輿論把所有責任全權歸咎在家屬身上，實在太噁心、也太卑劣。

「恩恩」的父親表示，他不是侯友宜的政敵，只是個心碎想要知道真相的父親，「需要這樣對付我嗎？侯市長，請你給我一個誠摯的道歉」。

他指出，他看完監察院記者會，心中充滿許多疑惑及不解，因為整場記者會呈現內容他都已經知道了，「你們又花了5個多月重新拼湊報告，原封不動的提出，並沒有挖掘出更多被隱瞞的事證」。

另外，「恩恩」的父親為尋求「消失的81分鐘」真相，日前也向新北市政府、衛生局、消防局申請國家賠償，經3機關國賠審議認定不成立國家賠償責任。對此，他於11月4日在委任律師陳又新等人陪同下，對新北市政府、衛生局及消防局提出新台幣1元的國家賠償訴訟。

陳又新今天告訴中央社記者，當時主張共同侵權行為，要求這3個機關負連帶賠償責任，如果主張成功，會由3機關一起賠償1元。

新北地院表示，國家損害賠償是走民事訴訟程序，「恩恩」的父母請求金額在10萬元以下，適用小額訴訟程序，因此新北地院板橋簡易庭為第一審，新北地院民事合議庭為第二審，依法第二審宣判即確定，不得上訴。

據了解，「恩恩」國賠訴訟案已在12月9日分案，目前簡易庭法官已要求新北市府、新北消防局與新北衛生局提答辯狀，估明年1月會訂開庭日期。（編輯：戴光育）1111227

#恩恩案
#侯友宜
#監察院
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