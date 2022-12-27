恩恩案遭糾正 指揮中心：已改進1922專線流程

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北27日電）監察院就「恩恩案」對衛福部提出糾正，包括居家隔離通知書用語欠明確、1922專線未發揮協助聯繫衛生機關功效。指揮中心說，已增列進線民眾若意識不清等症狀，立即後送。

監察院社會福利及衛生環境委員會、內政及族群委員會聯席會議21日通過監委趙永清、葉大華、蘇麗瓊所提「恩恩罹患新冠肺炎緊急送醫案」調查報告，糾正衛生福利部、新北市政府。

糾正案文指出，案發當時衛福部對於危急案件的就醫流程管制措施未盡周延明確，居家隔離通知書中雖有緊急避難外出不予處罰規定，但恩恩案當時適用的範本，「緊急避難」例示文字係為「火災、地震」，用語有欠明確；1922專線未發揮協助聯繫衛生機關處理的功效。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥稍早接受媒體聯訪表示，1922專線主要提供疫情通報與傳染病諮詢服務，但為協助偶有緊急就醫需求，已於今年6月30日，經諮詢急診醫學會專家及參考內政部消防署相關救護應變指引後，針對1922專線實際作業流程予以改進。

莊人祥表示，若進線民眾有緊急就醫需求，增列民眾如有意識不清、喘或呼吸困難、持續胸痛/胸悶任一項症狀時，客服中心簡單填寫基本資料及症狀概述後，立即後送相關單位並以電話通知，並律定客服中心此類後送案件通話結束後至案件通報資料，登錄於系統的作業時間以10分鐘為原則，並視實際執行狀況彈性調整。

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至於監察委員糾正今年4月21日修正前「居家隔離通知書」範本的規範用語有欠明確，莊人祥表示，已完成修正，明確增列「或需緊急外出就醫」，後續將審慎注意規範用語明確性。

指揮中心指揮官王必勝今天上午出席三軍總醫院舉行的「後新冠肺炎整合門診週年」記者會，會後接受媒體聯訪時，他說，還沒收到糾正文，會在看到相關內容後，再做進一步相關回覆。（編輯：陳政偉）1111227