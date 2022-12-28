藍營議長選舉狀況多 趙少康：只見跳船哪來同舟

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（中央社記者劉冠廷台北28日電）近期國民黨在各地的議長選舉發生黨籍議員跑票、倒戈的狀況，戰鬥藍發起人趙少康今天以「只見跳船，哪來同舟」為題發出新聞稿表示，同舟計畫後出現這樣的結果，「黨主席和負責操盤的六星縣長同志」，該給大家一個完整的說明。

全國22縣市議會選舉結果揭曉，在九合一選戰勝選的國民黨，一共拿下16席議長、14席副議長。但在基隆市、花蓮縣、台南市、高雄市等地方，均爆發黨籍議員臨陣倒戈或意外跑票等狀況。

趙少康今天以「只見跳船，哪來同舟」為題發出新聞稿指出，2、3天過去，國民黨主席朱立倫除了開除一堆人的黨籍，好像並沒有把話說清楚，給大家一個交代。台南、高雄、基隆、花蓮4個地方議會的議長選舉國民黨分別鬧了不同的笑話，可以說將九合一的勝選功虧一簣。

趙少康表示，地方政治環境惡劣複雜，民進黨也當然不是吃素的，但是從朱立倫接任黨主席以後的同舟計畫和以後的提名，「不都是口口聲聲要彈性對應這種政治環境，寧可放棄原則也要遷就現實」，最後同舟出這種結果，「黨主席和負責操盤的六星縣長同志，是不是至少該給同志們一個完整的說明」。

趙少康認為，錯沒有關係，但是粉飾太平必會結出惡果，大家需要瞭解真相。

朱立倫2021年上任黨主席後，提出同舟計畫，號召失聯、被註銷黨籍黨員回國民黨，相關辦法明定，違反黨紀者，處分年限減半；開除黨籍3年期滿、撤銷黨籍1年6個月期滿就可申請恢復黨籍。（編輯：翟思嘉）1111228