日台交流協會50年 日外相：互助拉對方一把成新傳統

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（中央社記者黃雅詩台北29日電）慶祝日本台灣交流協會成立50週年，日本外務大臣林芳正致賀詞表示，當面臨困難時，日台間自然地伸出手拉對方一把、互相協助的關係，如今已成為日台間的新傳統。

日本台灣交流協會今天在臉書分享林芳正的賀詞全文。林芳正表示，對日本而言，台灣是與日本共享自由、民主、基本人權、法治等基本價值觀，並有緊密經濟關係與人員往來的「極為重要夥伴」，也是「珍惜的友人」。

林芳正表示，在這50年間日台民間交流有非常大進展，經濟作為這50年來日台關係的原動力，在1972年當時日本對台灣的出口為10.9億美元，然而如今，光在2022年1月至10月間的貿易額就遠超當時37倍，來到了416億美元；而從台灣至日本的進口則由1972年的4.2億美元成長至249億美元，成長了約60倍。

林芳正指出，隨著經濟繁榮，人與人之間的往來也愈加密切。雖然在1972年，日本訪台人數只有28萬人、台灣訪日人數5.2萬人，但在因疫情而大幅受到影響之前的2019年，日本訪台人數成長至217萬人、台灣訪日人數增長至489萬人，兩者皆刷新了過去的最高紀錄。

他表示，日台之間遠遠不止這些。當面臨困難時，自然地伸出手拉對方一把、互相協助的關係，已成為如今日台之間的新傳統。

林芳正說，日本再次意識到，能有台灣這位重要鄰居是多麼值得慶幸的，是在2011年3月11日的東日本大震災。在日本面臨前所未有災難當下，許多台灣朋友就像家人一般擔心著日本，並伸出手來幫助日本；也在災後，和日本一起祈願受災地能重新站起來。

他指出，日本疫情肆虐時，台灣贈予日本200萬片口罩，並提供各種各樣協助；日本也在台灣缺乏疫苗時，送上共計420萬劑疫苗。還記得2021年6月4日晚間，第一批疫苗到達台灣那天，台北地標101大樓透過點燈在大樓寫上感謝訊息，照亮了日台友情。

林芳正表示，日本和台灣在這50年間，不僅友情愈加深厚，也累積了許多互助情誼。這將成為接下來讓日台關係更加深厚的重要基石。

林芳正誠摯感謝，日本對台灣的窗口民間交流組織「日本台灣交流協會」、支持著日本台灣交流協會的每位朋友，以及比任何人都更加為日台關係盡心盡力的無數日台雙方人士。

他強調，希望在未來，日台間能夠有更多的交流，同時也祈望和老朋友繼續並肩一同走向日台的下一個半世紀。他期許「日台友情 Always Here（永遠在）－一起攜手前進、邁向未來」。（編輯：郭無患）1111229